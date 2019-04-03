سمير عدلي يستقبل بعثة الأهلي في جنوب أفريقيا

غادر سمير عدلي المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهليالقاهرة إلى جنوب أفريقيا، مساء أمس الثلاثاء؛ للاطمئنان علي كافة الأمور المتعلقة برحلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلي جنوب إفريقيا والتي تبدأ ظهر اليوم استعدادا لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي المقرر لها عصر السبت القادم في
يذكر أن رحلة الأهلي إلى جنوب إفريقيا تستغرق ما يقرب من 10 ساعات تقريبا حيث تطير البعثة في الثانية ظهر اليوم.
وكان الأهلي قد صعد إلى ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي بعد تصدّره مجموعته الرابعة برصيد 10 نقاط.
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