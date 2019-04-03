قرر مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة الاستعانة بحكام أجانب في جميع مبارياته في بطولة الدوري العام حتى نهاية الموسم . رئيس نادي سموحة الاستعانة بحكام أجانب في جميع مبارياته في بطولة الدوري العام حتى نهاية الموسم . وقال المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة في تصريحات خاصة للوفد أن هدف القرار والذي تأني فيه محلس إدارة نادي سموحة كثيرا هو حصول رئيس نادي سموحة في تصريحات خاصة للوفد أن هدف القرار والذي تأني فيه محلس إدارة نادي سموحة كثيرا هو حصولالفريق على العدالة في مبارياته القادمة بصرف النظر عن الفريق المنافس، فقد عانينا الأمرين من قرارات الحكام في مبارياتنا هذا الموسم والمباريات المقبلة لا تحتمل اي خطأ لأن كل مباراة سيكون لها حسابها في الصراع العنيف في الدوري سواء على القمة او القاع .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سموحة يقرر الاستعانة بحكام أجانب في مبارياته بالدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.