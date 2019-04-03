تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي وكارديف سيتي والقنوات الناقلة

يستضيف مساء اليوم الأربعاء، فريق مانشستر سيتي نظيره كارديف سيتي على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر الدوري الإنجليزي "البريمير ليج".
ويرغب مانشستر سيتي بقيادة الإسباني بيب جوارديولا في إستعادة صدارة الدوري الإنجليزي من نظيره ليفربول، بينما يسعىكارديف سيتي للفوز والدخول للمنافسة للبعد عن شبح الهبوط.
موعد مباراة مانشستر سيتي وكارديف
تنطلق مباراة مانشستر سيتي وكارديف في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت
والساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت
والساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت
القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وكارديف
تذاع مباراة مانشستر سيتي وكارديف بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 2 المشفرة، بتعليق حسن العيدروس.
ويدخل مانشستر سيتي اللقاء وهو يحتل المركز الثاني برصيد 77 نقطة، بينما يحتل كارديف المركز الثامن عشر برصيد 28 نقطة.
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