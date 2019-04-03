السلاح ينهي استعداداته للمشاركة في بطولة العالم للناشئين

أنهى منتخب مصر الوطني للسلاح معسكراته الداخلية المفتوح الذي أقيم في محافظات (طنطا الإسكندرية- القاهرة) من 18 مارس حتى 26 مارس، والمعسكر المغلق من 27 مارس حتى

2 أبريل 2019.

استعد المنتخب خلال المعسكر للمشاركة في بطولة العالم للناشئين والشباب التي ستقام في بولندا خلال الفترة من 6

حتي 14 أبريل الجاري.

يمثل البعثة الرسمية أكبر عدد من المشاركين لأول مرة بعدد 27 لاعبا و لاعبة.

ويرأس البعثة عبدالمنعم الحسيني، رئيس الاتحاد، وتضم كلا من ماهر حمزة، المدير الفني للمنتخبات القومية، والسيد سامي، وشريف البكري، مدربين.