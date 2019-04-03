أنهى منتخب مصر الوطني للسلاح معسكراته الداخلية المفتوح الذي أقيم في محافظات (طنطا الإسكندرية- القاهرة) من 18 مارس حتى 26 مارس، والمعسكر المغلق من 27 مارس حتى2 أبريل 2019.
استعد المنتخب خلال المعسكر للمشاركة في بطولة العالم للناشئين والشباب التي ستقام في بولندا خلال الفترة من 6
يمثل البعثة الرسمية أكبر عدد من المشاركين لأول مرة بعدد 27 لاعبا و لاعبة.
ويرأس البعثة عبدالمنعم الحسيني، رئيس الاتحاد، وتضم كلا من ماهر حمزة، المدير الفني للمنتخبات القومية، والسيد سامي، وشريف البكري، مدربين.
كانت هذه تفاصيل خبر السلاح ينهي استعداداته للمشاركة في بطولة العالم للناشئين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.