بالأسماء.. طاقم برتغالي لمباراة الزمالك وسموحة في الدوري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبدالفتاح أسماء طاقم التحكيم البرتغالي الذي سيدير مباراة الزمالك وسموحة ضمن الجولة 24 لمسابقة الذي سيدير مباراة الزمالك وسموحة ضمن الجولة 24 لمسابقةالدوري الممتاز التي ستقام، اليوم الأربعاء، على النحو الآتي: جوان بينرو، حكم ساحة بيدرو موتا، مساعد أول برونو خودريجيس، مساعد ثان مانويل أوليفر، حكما رابعا

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