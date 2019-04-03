الأهلي ينعي سعد سليط

نعى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي والقطاعات الرياضية ببالغ الحزن والأسى الكابتن سعد سليط، لاعب نادي المنصورة، ومنتخب ببالغ الحزن والأسى الكابتن سعد سليط، لاعب نادي المنصورة، ومنتخبمصر الأسبق الذي وافته المنية. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته، وادخله فسيح جناته ولأسرته الكريمة ومحبيه الصبر والسلوان. «إنا لله وإنا إليه راجعون»

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