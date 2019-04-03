الأهلي يعلن قائمته لمباراة صن داونز في دوري الأبطال

أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي تستعد للسفر إلى جنوب أفريقيا ظهر، اليوم الأربعاء، على متن طائرة خاصة؛ استعدادا لمواجهة

صن داونز الجنوب أفريقي عصر، السبت المقبل، في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الأفريقي.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

محمد الشناوي، وعلي لطفي، وأيمن

أشرف، وحسام عاشور، وسعد سمير، وحسين الشحات، وعلي معلول، وأحمد فتحي، ومروان محسن، وناصر ماهر، وياسر إبراهيم، وصلاح محسن، ومحمد هاني، وعمرو السولية، ورمضان صبحي، ومحمود وحيد، ووليد أزارو، وجونيور أجايي، وكريم نيدفيد، وحمدي فتحي، ورامي ربيعة.