أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي تستعد للسفر إلى جنوب أفريقيا ظهر، اليوم الأربعاء، على متن طائرة خاصة؛ استعدادا لمواجهةصن داونز الجنوب أفريقي عصر، السبت المقبل، في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الأفريقي.
وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:
محمد الشناوي، وعلي لطفي، وأيمن
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يعلن قائمته لمباراة صن داونز في دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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