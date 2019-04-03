رياضة | آية الشامي تتحدث عن خطة الفوز على الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آية الشامي تتحدث عن خطة الفوز على الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكت آية الشامي لاعبة الكرة الطائرة بالنادي الأهلي أهمية الفوز في مباراة اليوم أمام الزمالك في الدوري.

وقالت الشامي إن الفوز في مثل هذه المباريات مطلب جماهيري وجميع اللاعبات يدركن ذلك.

وأضافت أن فريق الزمالك تطور عن المواسم السابقة وقدم مباراة طيبة أمام الأهلي في الدور الأول من البطولة.

وأتمت أن هذه المباراة لن تكون سهلة وأهمية الفوز فيها يؤكد استمرار الأهلي في مشواره نحو الحفاظ على لقب الدوري الممتاز.