رياضة | مدرب بيدفيست لصن داونز: الأهلي جبان.. حولوا الملعب إلى جحيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب بيدفيست لصن داونز: الأهلي جبان.. حولوا الملعب إلى جحيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نصح جيفين هانت المدير الفني لنادي بيدفيست الجنوب إفريقي، فريق صن داونز قبل مباراة الأهلي يوم السبت المقبل في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

وأشار هانت في تصريحات لصحيفة سويتان الجنوب إفريقية إلى أن الأهلي يخشى استقبال الأهداف خارج أرضه ويلعب بتحفظ شديد وهو ما يصب في مصلحة صن داونز.

وقال مدرب بيدفيست: "كل مرة يأتي فيها الفريق المصري إلى جنوب إفريقيا يكون أداءه سلبيًا لأنه لا يغامر خارج أرضه فهذه عقليته فدائمًا يخافون من استقبال أهداف خارج أرضهم ويلعبون تحت ضغط عدم الخروج".

وأضاف: "عندما يفوز صن داونز في مباراة الذهاب عليه أن يحول ملعب مباراة الإياب إلى جحيم على الأهلي".

هشام محمد خارج حسابات الأهلي في رحلة صن داونز

استقر مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي على استبعاد هشام محمد لاعب وسط الفريق الأحمر من رحلة الفريق إلى جنوب إفريقيا، لمواجهة صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفضل مارتن لاسارتي عدم التعجل في مشاركة هشام محمد لأنه يتعافى بشكل كامل من الإصابة في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها خلال إحدى تدريبات الفريق قبل مباراة الزمالك.

ويخضع هشام محمد لبرنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة وذلك لتجهيزه لمواجهة مصر المقاصة المقرر إقامتها يوم ١٠ من الشهر الجاري.

ويستعد الأهلي للسفر إلى جنوب إفريقيا اليوم الأربعاء على متن طائرة خاصة استعداد لمواجهة صن داونز يوم السبت المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

صدمة الأهلي في رمضان صبحي

تعرض نادي الأهلي لصدمة جديدة في عقد رمضان صبحي لاعب الفريق الذي أصبح استمراره بعد الإعارة مطلبًا لجماهير القلعة الحمراء.

وأكد نادر شوقي وكيل رمضان صبحي أن عقد إعارة اللاعب من هيديرسفيلد الإنجليزي إلى الأهلي غير قابل للتمديد لذلك بعد انتهاء الإعارة سيعود لفريقه لبحث مستقبله.

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وأوضح شوقي في تصريحات تليفزيونية أن رمضان صبحي لم يشترط على الأهلي ماديًا لأن راتبه الحالي ربع ما كان يتقاضاه في هيديرسفيلد.

وأضاف شوقي أن استبعاد رمضان صبحي من منتخب مصر ليس لأسباب فنية لكنه لا يرغب في الخوض في الحديث عن هذا الأمر.

على طريقة الزمالك وبيراميدز.. سموحة يستعين بحكام أجانب لنهاية الموسم

أعلن محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة الاستعانة بحكام أجانب خلال المباريات المتبقية لفريقه في الدوري المصري هذا الموسم.

ويعد سموحة الفريق الثالث بالمسابقة الذي يقرر استقدام حكام أجانب لمبارياته بعدما سبقه في الطلب ناديي بيراميدز والزمالك.

ويلتقي مساء اليوم الأربعاء الزمالك وسموحة ضمن منافسات بطولة الدوري العام وتقام المباراة بقيادة تحكيمية برتغالية بعدما أرسل الزمالك لاتحاد الكرة قيمة تعيين طاقم تحكيم أجنبي.

حسين الشحات في 3 شهور.. من عباءة المنقذ إلى قائمة المغضوب عليهم

تحول حسين الشحات صانع ألعاب النادي الأهلي من النجم المفضل لدى جماهير الفريق إلى المغضوب عليه بعد واقعة الاعتراض على تغييره أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري.

وغضب حسين الشحات على استبداله برمضان صبحي أمام الاتحاد السكندري ولوح بيديه للجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي مما دفع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي لتغريمه 150 ألف جنيه.

جاء حسين الشحات للأهلي في 6 يناير الماضي من العين الإماراتي في صورة "المنقذ" لتراجع مستوى الفريق من جانب وإعلانه رغبته في ارتداء الفانلة الحمراء على حساب أي فريق من جانب آخر.

أتى حسين الشحات إلى الأهلي باعتباره سيكون النجم الأول بعد أن احتفت به الجماهير مقدمًا لكن تبدل الحال وأصبح الشحات على دكة البدلاء بل ويقاتل من أجل المشاركة أساسيًا.

وشارك حسين مع الأهلي في 13 مباراة ما بين لاعب أساسي أو بديل، من بينهم 7 مباريات بالدوري و6 في دوري أبطال إفريقيا لم يقدم خلالها المستوى المأمول وكانت أرقامه ضعيفة مقارنة بضجة الصفقة إذا سجل هدفين فقط حتى الآن.