رياضة | 10 مباريات قوية ببطولة إفريقيا للطائرة بالأهلي

تشهد بطولة إفريقيا للكرة الطائرة "رجال" التي ينظمها النادي الأهلي 10 مواجهات قوية للغاية، على صالتي الأمير عبدالله الفيصل والشهداء بمقر النادي بالجزيرة.

وتقام مباراة مهمة في الحادية عشرة صباحا بين فريقي الخدمات العامة الكيني وفاج الغيني، بينما يلتقي فريقا إينجس الإيفواري والشرطة البتسواني في الثانية عشرة ظهرا، وتقام مواجهة ثالثة قوية في الواحدة ظهرا بين فريقي أسبوار الكونغولي وروكينزو البوروندي.

وفي الثانية ظهرا يلتقي فريقا أساريا الليبي وجامعة زيمبابوي ، بينما تقام مواجهة مهمة في الثالثة عصرا بين فريقي موانجازا الكونغولي ونيموستارز الأوغندي، وفي الرابعة يلتقي فريقا أهلي طرابلس الليبي والأسمنت الأثيوبي، بينما يقام في الخامسة لقاء بين فريقي السويحلي الليبي وولايتا ديتشا الإثيوبي.

وفي السادسة مساء اليوم يخوض فريق الجامعة الأوغندي مواجهة هامة أمام فريق الاتحاد المصراطي الليبي ، بينما يلتقي فريق فاب الكاميروني مع نظيره السجون الكيني في السابعة مساء اليوم، وتختتم المواجهات بمباراة مهمة بين سموحة وفريق جيساجارا المدغشقري، فيما يحصل النادي الأهلي على راحة من المباريات اليوم.