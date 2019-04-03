رياضة | "مالكوم" يقلب الطاولة في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مالكوم" يقلب الطاولة في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خالف البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا لاعب نادي برشلونة الإسباني التوقعات فيما يتعلق بوضعه داخل قلعة الكامب نو.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنه قبل شهر من الآن، لم يكن أحد يتوقع أن يصبح مالكوم أساسيًا في كتيبة المدرب إرنستو فالفيردي.

وأوضحت الأحاديث في ذلك الوقت كانت تتجه نحو حاجة مالكوم للمزيد من الثقة والعمل لإثبات قدراته للمدير الفني لبرشلونة.

وأضافت أن مالكوم ثبت أقدامه مع برشلونة، وخاص أمس الثلاثاء أول مباراة له مع البلوجرانا في الليجا لمدة 90 دقيقة، بعدما كان خارج حسابات فالفيردي في الفترة الماضية.

وأكدت الصحيفة أن الجناح البرازيلي سيلعب دورًا مهمًا في تشكيلة البارسا خلال الفترة الحاسمة من الموسم، سواء على مستوى الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا.

وأشادت الصحيفة بأداء وتدخلات مالكوم في مباراة فياريال التي انتهت بتعادل الفريقين 4-4، وشهدت إحراز اللاعب البرازيلي لهدف وصناعة آخر.

ميسي يطارد كريستيانو رونالدو

عادل ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني إلى رقم كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي في قائمة هدافي الدوري الأوروبية الكبرى على مر التاريخ.

وأنقذ ليونيل ميسي برشلونة من فخ فياريال، بالتعادل بنتيجة (4/4)، ضمن منافسات الجولة 30 من مسابقة الدوري الإسباني، حيث أحرز الأرجنتيني الهدف الثالث لصالح فريقه.

وذكرت شبكة أوبتا للإحصائيات، أن ميسي وصل إلى 414 هدفاً في الدوري الإسباني، ليتعادل بذلك مع كريستيانو رونالدو الذي يملك نفس العدد من الأهداف لكن في 3 دوريات مختلفة (الإنجليزي والإسباني والإيطالي).

وبات ميسي ورونالدو على رأس قائمة هدافي الدوريات الأوروبية الكبرى عبر التاريخ، مع العلم أنهما أصبحا أول لاعبيْن يقتحمان حاجز الـ400 هدفًا إذ لم يسبقهما لهذا الإنجاز أي لاعب آخر.

يذكر أن برشلونة رفع رصيده للنقطة 70 معززاً بذلك صدارته للدوري الإسباني بفارق ثماني نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، مع الإشارة إلى أن الفريقين سيتواجهان يوم السبت المقبل.

موراتا مهدد بالغياب أمام برشلونة

أصيب ألفارو موراتا مهاجم أتلتيكو مدريد في الكاحل الأيمن، مما تسبب في خروجه قبل 5 دقائق من نهاية الوقت الأصلي لمباراة فريقه أمام جيرونا، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ30 من منافسات الدوري الإسباني.

وعلّق المدير الفني للفريق، الأرجنتيني دييجو سيميوني، في مؤتمر صحفي عقب المباراة التي أقيمت على ملعب واندا ميتروبوليتانو على إصابة موراتا، فقال: "آمل أن تكون مجرد كدمة، وأن يكون على استعداد للمشاركة في لقاء السبت المقبل، أمام برشلونة".

وأوضح الـ"تشولو" :"موراتا عاد إلى الفريق مصابًا في الكاحل، بعد المشاركة مع منتخب إسبانيا، ولم أتحدث معه (في نهاية مباراة جيرونا). أتمنى أن يتعافى بشكل جيد، في غضون ثلاثة، أو أربعة أيام".

وإلى جانب موراتا، يترقب سيميوني تعافي كلا من دييجو كوستا وتوماس ليمار، اللذين تغيبا عن مواجهة جيرونا بداعي الإصابة، ويتمنى لحاقهما أيضا بمواجهة الفريق الكتالوني.

وتقام المباراة المرتقبة بين برشلونة، متصدر الترتيب بـ 70 نقطة، وأتلتيكو الوصيف صاحب الـ62 نقطة، يوم السبت المقبل، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة 31 من منافسات الليجا.

أسطورة ليفربول: محمد صلاح فقد عقله

انتقد ستيف نيكول أسطورة نادي ليفربول السابق مستوى محمد صلاح لاعب الفريق الحالي بسبب تراجع مستواه في النصف الثاني من الدوري الإنجليزي.

وقال ستيف نيكول لـ"إي إس بي إن" إن محمد صلاح فقد عقله وثقته فعندما يتجه إلى المرمى، فأول شيء يخطر في بالك أنه لن يسجل".

وأضاف نيكول: "لقد كنت أصلى بأن يمرر الكرة لماني، لقد كنت أعلم أنه إن لم يمرر الكرة فلن تسكن الشباك.. الآن من أين سيقوم ليفربول بتسجيل الأهداف ومن أين ستأتي".

وتابع نيكول: "خطة المدرب يورجن كلوب تعتمد على أن يقوم الهجوم المكون من ثلاثة لاعبين وهم الأفضل عنده بتمرير الكرة داخل منطقة الجزاء، لكنهم يكونوا في المستطيل الأخضر للتسديد. يوجد الآن لاعبان يقومان بتمرير الكرة في الخط الأمامي وهما ماني وفيرمينو، في حين لدى مانشستر سيتي مجموعة من اللاعبين يقومون بوضع الكرة في الشباك".

أدريان رابيو يتجاهل ليفربول طمعا في ريال مدريد

تجاهل الفرنسي أدريان رابيو، لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي اتصالات نادي ليفربول الإنجليزي لضمه في الميركاتو الصيفي.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن رابيو قرر تجاهل اتصالات ليفربول، من أجل الانتقال إلى صفوف ريال مدريد.

ويعد رابيو أحد أهداف الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، في الميركاتو، ولكن اللاعب الفرنسي يفضل التدريب تحت قيادة مواطنه زين الدين زيدان في ريال مدريد.

ويضع مدرب ريال مدريد رابيو إلى جوار بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد، ضمن الأسماء المستهدفة لدعم خط الوسط بالموسم المقبل، ولكن لاعب سان جيرمان أقرب فيما يخص سعر الصفقة.

وينتهي عقد رابيو مع سان جيرمان في الموسم الحالي، وبالتالي سيكون انتقال اللاعب إلى ريال مدريد خلال صفقة مجانية.

وتفضل إدارة ريال مدريد التعاقد مع رابيو عن الاتجاه إلى البوسني ميراليم بيانيتش، لاعب وسط يوفنتوس، الذي يأتي في الترتيب الثالث بميركاتو الميرنجي.

ويعاني رابيو هذا الموسم من التجميد رفقة سان جيرمان، بعد أن قرر عدم التوقيع على عقد جديد مع النادي الفرنسي.

سر ظهور صورة محمد صلاح على غلاف "تويتر"

غير الحساب الرسمي لموقع "تويتر" صورة الغلاف بصورة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وهو يحتفل بهدفه في مرمى توتنهام بالدوري الإنجليزي.

وبدأت القصة مساء الاثنين، عندما نشر الحساب الرسمي لتويتر تغريدة كتب فيها "الحقيقة أم التحدي" وهي لعبة معروفة يختار فيها لاعب الفيديو الإجابة بصدق على أي شيء يطلب منه.

ورد أحد لاعبي ألعاب الفيديو المشجعين لنادي ليفربول بتغريدة "التحدي"، ليطلب منه حساب "تويتر" وضع شعار الغريم التاريخي إيفرتون كصورة رسمية لحسابه وهو ما فعله المشجع.

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وكافأ حساب تويتر مشجع ليفربول على تنفيذ التحدي بوضع صورة محمد صلاح على غلاف تويتر الرسمي.

سقطة سويلم مع محمد صلاح

وقع ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة في خطأ فادح عندما أعلن أن الجبلاية والبرلمان المصري سيكرمان محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في شهر مارس الماضي.

ومر شهر مارس دون أن يتم تكريم محمد صلاح حسب تصريحات ثروت سويلم التي يبدو أنها جاءت من قبيل تجميل الصورة دون التواصل مع نجم ليفربول أو البرلمان أو مسئولي الجبلاية.

محمد صلاح ونظرية المؤامرة في الدوري الإنجليزي

ألمح محمد صلاح نجم نادي ليفربول الانجليزي إلى نظرية المؤامرة لكثرة الانتقادات ضده على عن التهديف منذ فترة رغم وجود آخرين لا يسجلون في الدوري الإنجليزي.

وشارك محمد صلاح في فوز ليفربول على توتنهام بهدفين مقابل هدف مساء أمس في الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز.

وقال صلاح خلال تصريحاته مع قناة "سكاي سبورت": "بالفعل، أنا لم أسجل في بعض المباريات ولكن يوجد من سجلوا نفس عدد أهدافي والبعض يقول عنهم بأنهم في أفضل مواسم حياتهم".

وتابع محمد صلاح: "هناك 3 أو 4 لاعبين لا يتحدث عنهم أي أحد بشكل سلبي ويقول عنهم البعض بأنهم في أفضل مواسمهم".

وأكمل: "أنا فقط من يقولون عنه بأنه يقدم موسما سيئاً، أريد الفوز بلقب الدوري الإنجليزي وهذا هو أهم شيء بالنسبة لي ولا أهتم بأي شيء آخر".

زيدان ينفض الغبار عن صانع ألعاب ريال مدريد

استفاد نجوم نادي ريال مدريد الإسباني من عودة زين الدين زيدان لتدريب الفريق خاصة المجمدين على دكة البدلاء في عهد سانتياجو سولاري.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أنه رغم عدم فتح باب الانتقالات الصيفية حتى الآن، إلا أن ريال مدريد حصل على أول توقيع في الموسم الحالي عقب قدوم زيدان.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأداء المميز الذي قدمه إيسكو خلال أول مباراتين بولاية زيدان الثانية ضد سيلتا فيجو وهويسكا، جعله يظهر وكأنه صفقة جديدة للميرنجي.

ونجح اللاعب الإسباني في تسجيل هدفين، رغم أنه مر بموسم صعب على مقاعد بدلاء ريال مدريد إثر تعرضه للتهميش من قبل الأرجنتيني سانتياجو سولاري، المدرب السابق، سواء بسبب الإصابة أو بقرار فني.

وأوضحت أن عددًا محدودًا من الجماهير فقط من توقع رؤية هذه النسخة المميزة من إيسكو بالموسم الحالي، ولكن عودة زيدان أزالت الغبار عن موهبته، وجعلته يظهر وكأنه شخص جديد في صفوف الميرنجي.

ليونيل ميسي الأعلى أجرا في العالم (اعرف دخله السنوي والشهري)

واصل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني التفوق على كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإطالي في حجم الدخل السنوي لكل لاعب.

وذكرت صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية أن ميسي يتصدر قائمة اللاعبين الأعلى دخلًا في العالم بواقع 130 مليون يورو سنويًا.

ويتجاوز الدخل الشهري لميسي 10 ملايين يورو، وذلك من خلال الراتب الذي يحصل على برشلونة من برشلونة، بالإضافة إلى المكافآت وعقود الرعاية.

ويحتل كريستيانو رونالدو المركز الثاني بدخل سنوي يصل إلى 113 مليون يورو، حيث إن النجم البرتغالي رفع قيمة راتبه السنوي 10 ملايين يورو، بعد الانتقال إلى يوفنتوس في الموسم الحالي.

وحصل البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان، على المركز الثالث بـ91.5 مليون يورو سنويا، وذلك رغم أنه ما يزال 27 عامًا ولكنه اقترب من حاجز الـ100 مليون، كما يواصل منحنى دخله في الارتفاع.

وأشارت الصحيفة إلى الفارق الكبير في الدخل السنوي بين نيمار والفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الرابع بـ44 مليون يورو، موضحة أنه حصل على راتب أعلى بعد أن قرر هذا الموسم عدم الانتقال إلى برشلونة.

أما الويلزي جاريث بيل، جناح ريال مدريد، فجاء في المركز الخامس بدخل سنوي يبلغ 40.2 مليون يورو.

جوارديولا يدافع عن نجوم مانشستر سيتي

دافع الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي عن عقلية لاعبي السيتزينز هذا الموسم، واستمرارهم حتى الآن في المنافسة على كل الألقاب الممكنة، وأوضح أنه سينتهج مبدأ المداورة في لقاء كارديف المقبل بالدوري.

وقال جوارديولا في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "الآن لا يوجد لدينا خيار، كل مباراة أمامنا سيكون علينا الفوز بها فقط، من أجل ألا نفقد فرصة حصد لقب البريميير ليج".

وأضاف جوارديولا: "لهذا السبب يظهر علينا الضغط في بعض المباريات، ومن الضروري أن نقدم أفضل ما لدينا، لا يوجد شيء حول عقلية اللاعبين، فهم مستمرون فيما يفعلوه من الموسم الماضي، اللاعبون ليسوا أغبياء، نحن نحاول الوصول لشيء صعب".

وتابع جوارديولا: "الطريقة التي بدأنا بها أمام فولهام أوضحت أننا نريد الفوز، أمامنا الآن كارديف، ونحن نستعد جيدا الآن، وسنذهب من أجل الفوز، واللاعبون جاهزون معنويا، وبدنيا".

وأوضح أن فرناندينيو لا يزال أمامه بعض الوقت للعودة للمشاركة أساسيا بسبب عودته مؤخرا من إصابة طويلة.

وأشار جوارديولا إلى إمكانية إجراء بعض التغييرات أمام كارديف، قائلا: "نحتاج إلى لاعبين مثل كومباني، وفودين، وسنقوم ببعض التغييرات في تشكيلة المباراة المقبلة".

واستعاد ليفربول صدارة البريميرليج برصيد 79 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، والأخير لديه مباراة مؤجلة، وبإمكانه خطف الصدارة لو فاز على كارديف الأربعاء المقبل، على ملعب "الاتحاد".