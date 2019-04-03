رياضة | انطلاق معسكر حكام شمال إفريقيا الواعدين بـ26 حكما (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق معسكر حكام شمال إفريقيا الواعدين بـ26 حكما (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلق اليوم الأربعاء معسكر دورة صقل الحكام الواعدين بشمال إفريقيا في التجمع الخامس والذي يستمر حتى الخامس من إبريل الحالي بمشاركة 26 حكماً، ومساعدا، من 5 دول عربية وهي مصر وتونس والمغرب والجزائر وليبيا، وذلك تحت إشراف إتحاد شمال إفريقيا بالتعاون مع الإتحاد المصري لكرة القدم.

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ويتواجد في المعسكر من حكام مصر الثنائي وائل فرحان، وحماده القلاوي، والمساعدين أحمد صلاح وعمر فتحى وممدوح مصطفى، ومن المحكمات يارا عاطف، إضافة إلى دكتور عزب حجاج مدير إدارة الحكام في إتحاد الكرة، ويتضمن المعسكر عدد من المحاضرات النظرية والعملية.

ويستعد الحكام للمشاركة في إدارة مباريات الدورة العربية الودية التي ستقام في الإسكندرية التي تقام خلال الفترة من من 7 إلى 14 إبريل الحالي بمشاركة منتخبات مصر و المغرب وكينيا والجزائر وتونس.