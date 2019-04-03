رياضة | السد طمعان في كرم الأهلي للفوز بالدوري القطري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السد طمعان في كرم الأهلي للفوز بالدوري القطري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تترقب الجماهير غدًا مباريات الجولة قبل الأخيرة من عمر الدوري القطري حيث يلعب الدحيل مع الخريطيات على ملعب حمد بن خليفة بالنادي الأهلي، وفي نفس التوقيت، يلعب السد مع الأهلي على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد.

ويلعب قطر مع العربي على ملعب سحيم بن حمد، ويواجه الخور نظيره الغرافة على ملعب الخور، وكذلك الريان مع السيلية على ملعب حمد بن خليفة، وأم صلال مع الشحانية بنادي قطر.

قد تكون الجولة حاسمة في عملية التتويج بلقب الدوري القطري بالنسبة للسد، والهبوط بشأن الخريطيات.

ويتربع السد على قمة البطولة برصيد 51 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الدحيل صاحب الوصافة، ولعل فوز السد على الأهلي، سيتوجه رسميًا بلقب الدوري.

ويحتاج الأهلي صاحب المركز الخامس برصيد 33 نقطة، إلى الفوز لدخول المربع الذهبي، واستثمار أي نتيجة تحدث في لقاء السيلية والريان.

وتؤكد كافة المعطيات أن المباراة ستكون صعبة على الطرفين، حيث أن الأهلي هو الفريق الوحيد الذي هزم السد في الدوري هذا الموسم، ويطمح لتكرار تفوقه في مباراة الغد.

ويدعم طموحات الأهلي، مجموعة لاعبيه أمثال ناجيل دي يونج، لكن المهمة لن تكون سهلة، خاصة أمام نجوم السد، على غرار بغداد بونجاح وتشافي هيرنانديز .

وسيتأكد هبوط الخريطيات رسميًا للدرجة الثانية، حال خسارته أمام الدحيل، حيث أن الأول يمتلك 12 نقطة في ذيل الترتيب، بفارق 4 نقاط عن قطر صاحب المركز قبل الأخير.

أما الدحيل لا يمتلك أي خيار سوى الفوز وانتظار تعثر السد مع الأهلي، للحفاظ على حظوظه في حصد اللقب

صدمة الأهلي في رمضان صبحي

تعرض نادي الأهلي لصدمة جديدة في عقد رمضان صبحي لاعب الفريق الذي أصبح استمراره بعد الإعارة مطلبًا لجماهير القلعة الحمراء.

وأكد نادر شوقي وكيل رمضان صبحي أن عقد إعارة اللاعب من هيديرسفيلد الإنجليزي إلى الأهلي غير قابل للتمديد لذلك بعد انتهاء الإعارة سيعود لفريقه لبحث مستقبله.

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وأوضح شوقي في تصريحات تليفزيونية أن رمضان صبحي لم يشترط على الأهلي ماديًا لأن راتبه الحالي ربع ما كان يتقاضاه في هيديرسفيلد.

وأضاف شوقي أن استبعاد رمضان صبحي من منتخب مصر ليس لأسباب فنية لكنه لا يرغب في الخوض في الحديث عن هذا الأمر.

على طريقة الزمالك وبيراميدز.. سموحة يستعين بحكام أجانب لنهاية الموسم

أعلن محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة الاستعانة بحكام أجانب خلال المباريات المتبقية لفريقه في الدوري المصري هذا الموسم.

ويعد سموحة الفريق الثالث بالمسابقة الذي يقرر استقدام حكام أجانب لمبارياته بعدما سبقه في الطلب ناديي بيراميدز والزمالك.

ويلتقي مساء اليوم الأربعاء الزمالك وسموحة ضمن منافسات بطولة الدوري العام وتقام المباراة بقيادة تحكيمية برتغالية بعدما أرسل الزمالك لاتحاد الكرة قيمة تعيين طاقم تحكيم أجنبي.

حسين الشحات في 3 شهور.. من عباءة المنقذ إلى قائمة المغضوب عليهم

تحول حسين الشحات صانع ألعاب النادي الأهلي من النجم المفضل لدى جماهير الفريق إلى المغضوب عليه بعد واقعة الاعتراض على تغييره أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري.

وغضب حسين الشحات على استبداله برمضان صبحي أمام الاتحاد السكندري ولوح بيديه للجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي مما دفع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي لتغريمه 150 ألف جنيه.

جاء حسين الشحات للأهلي في 6 يناير الماضي من العين الإماراتي في صورة "المنقذ" لتراجع مستوى الفريق من جانب وإعلانه رغبته في ارتداء الفانلة الحمراء على حساب أي فريق من جانب آخر.

أتى حسين الشحات إلى الأهلي باعتباره سيكون النجم الأول بعد أن احتفت به الجماهير مقدمًا لكن تبدل الحال وأصبح الشحات على دكة البدلاء بل ويقاتل من أجل المشاركة أساسيًا.

وشارك حسين مع الأهلي في 13 مباراة ما بين لاعب أساسي أو بديل، من بينهم 7 مباريات بالدوري و6 في دوري أبطال إفريقيا لم يقدم خلالها المستوى المأمول وكانت أرقامه ضعيفة مقارنة بضجة الصفقة إذا سجل هدفين فقط حتى الآن.