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انت الان تتابع «فيفا» يعلق على فوز الأهلي في مباراته أمام الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد عودة ٠٣ أبريل ٢٠١٩ - ٠٧:٠٤ ص
مباراة الأهلي والاتحاد السكندري
علق الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على الفوز الذي حققه الأهلي على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما، مساء الثلاثاء، على ملعب استاد برج العرب. وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي باللغة العربية على موقع «تويتر»، كتب الاتحاد الدولى: «نتائج الدوري المصري: نهاية دراماتيكية لمواجهة الأهلي ومضيفه الاتحاد بهدفي معلول وصالح جمعة في الوقت بدل الضائع الذي شهد هجوما كاسحا للأهلي لتنتهي المباراة بفوز مثير 2 - 0 و3 نقاط غالية تصدر بها الشياطين الحمر برصيد 55 نقطة، في انتظار مواجهة الزمالك وسموحة غدا».
وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزًا مثيرًا، على الاتحاد، بهدفين نظيفين، سجلهما علي معلول، وصالح جمعة.بداية المباراة جاءت هادئة، ومع مرور الوقت سيطر لاعبو الأهلي على وسط الملعب، دون خطورة على مرمى الاتحاد.في الشوط الثاني، انحصر اللعب في وسط الملعب، دون خطورة على مرمى الفريقين، وفي الدقيقة
وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزًا مثيرًا، على الاتحاد، بهدفين نظيفين، سجلهما علي معلول، وصالح جمعة.
بداية المباراة جاءت هادئة، ومع مرور الوقت سيطر لاعبو الأهلي على وسط الملعب، دون خطورة على مرمى الاتحاد.
في الشوط الثاني، انحصر اللعب في وسط الملعب، دون خطورة على مرمى الفريقين، وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، سجل على معلول هدف التقدم، بعدما استقبل تمريرة جيرالدو، بتسديدة صاروخية، سكنت الشباك.
وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة، انطلق رمضان صبحي، من الجهة اليسرى، وتوغل داخل منطقة الجزاء، ومرر الكرة إلى صالح جمعة، الذي سدد الكرة في الشباك، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بهدفين نظيفين.
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