تفوق أبيض في تاريخ مواجهات الزمالك ضد سموحة

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يسعى الزمالك لاستعادة صدارة الدوري، التي اقتنصها الأهلي، عبر بوابة سموحة، كما يأمل كريستيان جروس في تحقيق الثلاث نقاط بعد التعادل في آخر ثلاث مواجهات في الدوري

يحتضن استاد بترو سبورت بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة مساء، لقاء نادي الزمالك أمام نظيره سموحة، المؤجل من الجولة الرابعة والعشرين من عمر الدوري الممتاز (2018- 2019)، وشهدت مباراة الدور الأول بين القلعة البيضاء والأمواج الزرقاء، التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، أحرز حينها يوسف إبراهيم أوباما هدف أبناء ميت عقبة، بينما أحرز حسام حسن هدف الأمواج الزرقاء، علمًا بأنها أقيمت ضمن مواجهات الجولة السابعة، على استاد الجيش ببرج العرب، في الإسكندرية، وقادها تحكيميا محمد الصباحي.

ويحتل الزمالك بقيادة مديره الفني السويسري كريستيان جروس، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، برصيد 54 نقطة جمعها من 23 مباراة، فاز في 16 وتعادل في 6 وخسر في 1، وسجل الفريق 50 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 20 هدفًا، بفارق نقطة عن الأهلي المتصدر صاحب الـ55 نقطة. في المقابل يحتل سموحة بقيادة مديره الفني

ويحتل الزمالك بقيادة مديره الفني السويسري كريستيان جروس، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، برصيد 54 نقطة جمعها من 23 مباراة، فاز في 16 وتعادل في 6 وخسر في 1، وسجل الفريق 50 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 20 هدفًا، بفارق نقطة عن الأهلي المتصدر صاحب الـ55 نقطة. في المقابل يحتل سموحة بقيادة مديره الفني حسام حسن، المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري، برصيد 25 نقطة جمعها من 26 مباراة، فاز في 4 وتعادل في 13 وخسر في 9، وسجل الفريق 24 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 35 هدفًا، بفارق الأهداف عن الداخلية صاحب المركز الخامس عشر، وبفارق نقطة عن إنبي صاحب المركز الرابع عشر، وبفارق 4 نقاط عن حرس الحدود صاحب المركز الثالث عشر. ويسعى الزمالك لاستعادة القمة، التي اقتنصها الأهلي مساء أمس الثلاثاء، عقب فوزه على الاتحاد السكندري، بهدفين نظيفين، على استاد الجيش ببرج العرب، كما يأمل جروس في تحقيق الثلاث نقاط، لإيقاف نزيف النقاط حيث إن الزمالك تعادل في آخر 3 مواجهات له في الدوري، أمام طلائع الجيش ثم المقاولون العرب ثم الأهلي. Advertisements من جانبه يأمل سموحة في تحقيق الثلاث نقاط، للقفز من المركز السادس عشر إلى المركز الرابع عشر، علاوة على أن حسام حسن يبحث عن فوزه الأول مع الأمواج الزرقاء، حيث إن سموحة خسر آخر ثلاث مباريات تحت قيادة العميد أمام الإسماعيلي والمصري البورسعيدي ووادي دجلة، علمًا بأن سموحة خسر آخر 5 مواجهات له بشكل عام في الدوري. وتشير الأرقام إلى أن الزمالك وسموحة تواجها، في 16 مباراة من قبل في جميع المسابقات، حقق الزمالك الفوز في 7 مباريات، مقابل 3 انتصارات للأمواج الزرقاء، بينما حسم التعادل نفسه 6 مواجهات، وسجل أبناء القلعة البيضاء في شباك سموحة 17 هدفًا، كما سجل لاعبو سموحة 12 هدفًا في شباك الزمالك. وكانت أول مباراة بين سموحة والزمالك، في الدوري الممتاز، وأقيمت على استاد الإسكندرية، في سبتمبر 2010، وانتهت بفوز أبناء ميت عقبة بثلاثة أهداف مقابل هدف، أحرز ثلاثية الزمالك هاني سعيد وحسين ياسر محمدي ومحمود فتح الله، بينما أحرز حينها هدف الأمواج الزرقاء أحمد بلال. وكان أول فوز لسموحة أمام الزمالك، في يوليو 2014، في بطولة الدوري الممتاز، وتغلب الأمواج الزرقاء بهدفين لهدف، أحرز حينها ثنائية سموحة علاء علي وأيمن أشرف، بينما أحرز هدف القلعة البيضاء أحمد علي. ومن بين الـ16 مباراة بين سموحة والزمالك، تواجه الفريقان في 3 مواجهات ببطولة كأس مصر، الأول كانت في يوليو 2014، وفاز الزمالك في النهائي بهدف نظيف أحرزه حازم إمام، والثانية كانت نصف النهائي بأغسطس 2015 وفاز الزمالك بركلات الترجيح (4-3) بعد انتهاء المباراة (0-0)، والثالثة كانت في مايو 2018 في النهائي وتغلب الزمالك بركلات الترجيح (5-4) بعد انتهاء المباراة (1-1). يذكر أن جروس، قرر ضم 20 لاعبًا إلى قائمة فريقه لخوض المباراة، وشهدت القائمة استبعاد كل من: عمر صلاح وأحمد مدبولي ومحمد عنتر وأيمن حفني ومحمد حسن لأسباب فنية، بينما يفقد لاعبه المغربي حميد أحداد للإيقاف، ويغيب عبد الله جمعة لإراحته من ضغط المباريات، وفيما يلي القائمة: حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"، عماد السيد.



خط الدفاع: بهاء مجدي، محمود علاء، محمد عبد الغني، محمود حمدي "الونش"، محمد عبد السلام، حازم إمام، حمدي النقاز، "كماتشو".



خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، محمود عبد العزيز، محمود عبد المنعم "كهربا"، إبراهيم حسن، يوسف إبراهيم "أوباما"، أحمد سيد "زيزو"، محمد إبراهيم.



خط الهجوم: عمر السعيد، خالد بو طيب.

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