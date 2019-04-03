انت الان تتابع بعثة الأهلي تطير إلى جنوب إفريقيا استعدادا لصن داونز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٣ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ ص

الأهلي

?تطير بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة خالد الدرندلي، أمين صندوق القلعة الحمراء، إلى جنوب إفريقيا، ظهر اليوم الأربعاء؛ استعدادًا لمواجهة صن داونز في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، يوم السبت المقبل، ومن المقرر أن تسافر البعثة على متن طائرة خاصة بسبب ضيق الوقت وظروف الطيران، خاصة أن الفريق سيُسافر إلى جنوب إفريقيا صباح اليوم التالي لمواجهته أمام الاتحاد السكندري، والتي أُقيمت مساء أمس الثلاثاء، كما أن الفريق سيخوض مباراة أمام نظيره مصر المقاصة، في الدوري يوم 10 أبريل المقبل.

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وحقق الأهلي، فوزًا مثيرًا، على نظيره الاتحاد، بهدفين نظيفين، سجلهما علي معلول، وصالح جمعة، في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء، على ملعب استاد برج العرب، ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز. وانتظر الأهلي لمدة 90 دقيقة أمام الاتحاد السكندري ثم سجل هدفي الفوز في الوقت بدلًا