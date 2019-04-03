انت الان تتابع سموحة يقرر الاستعانة بالحكام الأجانب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ٠٣ أبريل ٢٠١٩ - ١١:٠٤ ص

فرج عامر

قرر مجلس إدارة نادي سموحة، برئاسة فرج عامر، استقدام حكام أجانب للفريق السكندري، خلال مبارياته المتبقية بمسابقة الدوري الممتاز، وذلك بعد حالة الجدل الأخيرة من النادي السكندري حول الحكام المصريين، خاصة بعد تعليق رئيس النادي على ما حدث في مباراة وادي دجلة وعدم احتساب ركلة جزاء لفريقه ومعاناته من كثرة الأخطاء التحكيمية. وكتب فرج عامر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مجلس إدارة نادي سموحة يقرر الاستعانة بحكام أجانب في مبارياتنا القادمة لنهاية الدوري».

وعن كثرة الإصابات في فريق سموحه، كتب «عامر»: «كثرة الإصابات والغيابات قد تدفع الكابتن حسام للاستعانة بأصغر لاعب في تاريخ الدوري المصري». مجلس إدارة نادي سموحة يقرر الاستعانة بحكام أجانب في مبارياتنا القادمة لنهاية الدوري — Farag Amer (@FaragAmer_) April 3, 2019 كثرة