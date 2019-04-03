سموحة يقرر الاستعانة بالحكام الأجانب

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تحرير:أحمد ثروت ٠٣ أبريل ٢٠١٩ - ١١:٠٤ ص
فرج عامر
قرر مجلس إدارة نادي سموحة، برئاسة فرج عامر، استقدام حكام أجانب للفريق السكندري، خلال مبارياته المتبقية بمسابقة الدوري الممتاز، وذلك بعد حالة الجدل الأخيرة من النادي السكندري حول الحكام المصريين، خاصة بعد تعليق رئيس النادي على ما حدث في مباراة وادي دجلة وعدم احتساب ركلة جزاء لفريقه ومعاناته من كثرة الأخطاء التحكيمية. وكتب فرج عامر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مجلس إدارة نادي سموحة يقرر الاستعانة بحكام أجانب في مبارياتنا القادمة لنهاية الدوري».
وعن كثرة الإصابات في فريق سموحه، كتب «عامر»: «كثرة الإصابات والغيابات قد تدفع الكابتن حسام للاستعانة بأصغر لاعب في تاريخ الدوري المصري». مجلس إدارة نادي سموحة يقرر الاستعانة بحكام أجانب في مبارياتنا القادمة لنهاية الدوري — Farag Amer (@FaragAmer_) April 3, 2019 كثرة
وعن كثرة الإصابات في فريق سموحه، كتب «عامر»: «كثرة الإصابات والغيابات قد تدفع الكابتن حسام للاستعانة بأصغر لاعب في تاريخ الدوري المصري».
مجلس ادارة نادي سموحة يقرر الاستعانة بحكام اجانب في مبارياتنا القادة لنهاية الدوري— Farag Amer (@FaragAmer_) April 3, 2019
— Farag Amer (@FaragAmer_)
مثرة الاصابات والغيابات قد تدفع الكابتن حسام للاستعانة باصغر لاعب لعب في تاريخ الدوري المصري— Farag Amer (@FaragAmer_) April 3, 2019
ويحتل نادي سموحة بقيادة حسام حسن، المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري، برصيد 25 نقطة جمعها من 26 مباراة، فاز في 4 وتعادل في 13 وخسر في 9، وسجل الفريق 24 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 35 هدفًا، بفارق الأهداف عن الداخلية صاحب المركز الخامس عشر، وبفارق نقطة عن إنبي صاحب المركز الرابع عشر، وبفارق 4 نقاط عن حرس الحدود صاحب المركز الثالث عشر.
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