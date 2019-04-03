انت الان تتابع ماذا قالت الصحف الألمانية عن استقالة جريندل؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٣ أبريل ٢٠١٩ - ١١:٤٨ ص

جريندل

ركزت الصحف الألمانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، استقالة راينهارد جريندل من رئاسة الاتحاد الألماني لكرة القدم، أمس بسبب الضغوطات الكبيرة التي تعرض لها بسبب موافقته على الحصول على ساعة فاخرة من رجل الأعمال الأوكراني جريجوري سوركيس، تقدر قيمتها بـ6,000 يورو، والذي يعمل كنائب لرئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ويعد عضوًا في اللجنة التنفيذية للاتحاد، حيث اتهم جريندل بالحصول على أرباح غير معلنة، ليخرج جريندل الذي تولى رئاسة الاتحاد الألماني في شهر أبريل من عام 2016، ويتقدم باعتذاره، خاصة أنه وعد باتباع الشفافية في كل شيء عند توليه المهمة.

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البداية عندما ركزت صحيفة «بيلد» في عددها صباح اليوم، على استقالة راينهارد جريندل، من رئاسة الاتحاد الألماني، وجاءت بعنوان «سقوط جريندل»، بينما عنونت صحيفة «Die Welt»، بشأن استقالة جريندل، بمقولة على لسانه: «أنا مصدوم». وعنونت صحيفة «Stuttgarter