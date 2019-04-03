ماذا قالت الصحف الألمانية عن استقالة جريندل؟

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٠٣ أبريل ٢٠١٩ - ١١:٤٨ ص
جريندل
ركزت الصحف الألمانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، استقالة راينهارد جريندل من رئاسة الاتحاد الألماني لكرة القدم، أمس بسبب الضغوطات الكبيرة التي تعرض لها بسبب موافقته على الحصول على ساعة فاخرة من رجل الأعمال الأوكراني جريجوري سوركيس، تقدر قيمتها بـ6,000 يورو، والذي يعمل كنائب لرئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ويعد عضوًا في اللجنة التنفيذية للاتحاد، حيث اتهم جريندل بالحصول على أرباح غير معلنة، ليخرج جريندل الذي تولى رئاسة الاتحاد الألماني في شهر أبريل من عام 2016، ويتقدم باعتذاره، خاصة أنه وعد باتباع الشفافية في كل شيء عند توليه المهمة.
البداية عندما ركزت صحيفة «بيلد» في عددها صباح اليوم، على استقالة راينهارد جريندل، من رئاسة الاتحاد الألماني، وجاءت بعنوان «سقوط جريندل»، بينما عنونت صحيفة «Die Welt»، بشأن استقالة جريندل، بمقولة على لسانه: «أنا مصدوم». وعنونت صحيفة «Stuttgarter
وعنونت صحيفة «Stuttgarter Zeitung» على استقالة جريندل بـ«رحيل غير مستحق»، في إشارة لتعاطفها مع رئيس الاتحاد الألماني رغم اعترافه بتلقي هدية من جهة مشبوهة.
وقال جريندل تعليقًا على الأمر: «كل من يعرفني جيدًا يعرف أنني لست ذلك الشخص الجشع، ويعرف أيضًا أن سوركيس ليس لديه أي اهتمامات مادية في الاتحاد الألماني لكرة القدم، ولم يطلب مني أي دعم، كما أنه وقت إعطائي تلك الهدية، لم يكن ينتوي الترشح لعضوية المكتب التنفيذي مرة أخرى، وبالتالي لم يكن هناك أي شبهة وراء تلك الهدية، خاصة أنها كانت هدية شخصية، وكان من الأدب قبولها».
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