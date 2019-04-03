صدام ناري بين الزمالك وسموحة في الدوري

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٠٣ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ ص
يحتضن استاد بترو سبورت بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة مساء، لقاء نادي الزمالك أمام نظيره سموحة، المؤجل من الجولة الرابعة والعشرين من عمر الدوري الممتاز (2018- 2019)، وشهدت مباراة الدور الأول بين القلعة البيضاء والأمواج الزرقاء، التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، أحرز حينها يوسف إبراهيم أوباما هدف أبناء ميت عقبة، بينما أحرز حسام حسن هدف الأمواج الزرقاء، علمًا بأنها أقيمت ضمن مواجهات الجولة السابعة، على استاد الجيش ببرج العرب، في الإسكندرية، وقادها تحكيميا محمد الصباحي.
ويحتل نادي الزمالك بقيادة مديره الفني السويسري كريستيان جروس، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، برصيد 54 نقطة جمعها من 23 مباراة، فاز في 16 وتعادل في 6 وخسر في 1، وسجل الفريق 50 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 20 هدفًا، بفارق نقطة عن الأهلي المتصدر صاحب الـ55 نقطة. في المقابل يحتل نادي سموحة بقيادة مديره
في المقابل يحتل نادي سموحة بقيادة مديره الفني حسام حسن، المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري، برصيد 25 نقطة جمعها من 26 مباراة، فاز في 4 وتعادل في 13 وخسر في 9، وسجل الفريق 24 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 35 هدفًا، بفارق الأهداف عن الداخلية صاحب المركز الخامس عشر، وبفارق نقطة عن إنبي صاحب المركز الرابع عشر، وبفارق 4 نقاط عن حرس الحدود صاحب المركز الثالث عشر.
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