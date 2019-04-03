انت الان تتابع صدام ناري بين الزمالك وسموحة في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٣ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ ص

يحتضن استاد بترو سبورت بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة مساء، لقاء نادي الزمالك أمام نظيره سموحة، المؤجل من الجولة الرابعة والعشرين من عمر الدوري الممتاز (2018- 2019)، وشهدت مباراة الدور الأول بين القلعة البيضاء والأمواج الزرقاء، التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، أحرز حينها يوسف إبراهيم أوباما هدف أبناء ميت عقبة، بينما أحرز حسام حسن هدف الأمواج الزرقاء، علمًا بأنها أقيمت ضمن مواجهات الجولة السابعة، على استاد الجيش ببرج العرب، في الإسكندرية، وقادها تحكيميا محمد الصباحي.

ويحتل نادي الزمالك بقيادة مديره الفني السويسري كريستيان جروس، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، برصيد 54 نقطة جمعها من 23 مباراة، فاز في 16 وتعادل في 6 وخسر في 1، وسجل الفريق 50 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 20 هدفًا، بفارق نقطة عن الأهلي المتصدر صاحب الـ55 نقطة. في المقابل يحتل نادي سموحة بقيادة مديره