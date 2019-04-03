ماذا ينتظرك من مباريات اليوم الأربعاء؟

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يشهد اليوم الأربعاء، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية، ستكون المباراة الأبرز لعشاق الدوري عندما يواجه نادي الزمالك منافسه سموحة في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 24، كما تلعب باقي مباريات الأسبوع في الدوري الإنجليزي الممتاز والمؤجلة من الجولة الـ31 والتي لعبت قبل التوقف الدولي بسبب اشتراك بعض الأندية في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وفي إسبانيا تستكمل اليوم جولة منتصف الأسبوع من الليجا وهى الجولة رقم 30، حيث يستضيف فالنسيا نظيره ريال مدريد في مباراة منتظرة على ملعب ميستايا.

وفي ما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم كالتالي: الدوري المصري الزمالك × سموحة - السابعة مساء - الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي × كارديف – التاسعة إلا الربع مساء توتنهام × كريستال بالاس – التاسعة إلا الربع مساء تشيلسي × برايتون - التاسعة إلا الربع مساء - الدوري الإسباني أتليتك

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توتنهام × كريستال بالاس – التاسعة إلا الربع مساء

تشيلسي × برايتون - التاسعة إلا الربع مساء وفي ما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم كالتالي:الدوري المصريالزمالك × سموحة - السابعة مساء- الدوري الإنجليزيمانشستر سيتي × كارديف – التاسعة إلا الربع مساءتوتنهام × كريستال بالاس – التاسعة إلا الربع مساءتشيلسي × برايتون - التاسعة إلا الربع مساء

- الدوري الإسبانيأتليتك بلباو × ليفانتي – السابعة والنصف مساء

إيبار × رايو فاليكانو – الثامنة والنصف مساء

هويسكا × سيلتا فيجو – الثامنة والنصف مساء

فالنسيا × ريال مدريد - التاسعة والنصف مساء - الدوري الإسبانيأتليتك بلباو × ليفانتي – السابعة والنصف مساءإيبار × رايو فاليكانو – الثامنة والنصف مساءهويسكا × سيلتا فيجو – الثامنة والنصف مساءفالنسيا × ريال مدريد - التاسعة والنصف مساء

- الدوري الإيطاليإمبولي × نابولي – السابعة مساء

روما × فيورنتينا – التاسعة مساء

جنوى × إنتر ميلان – التاسعة مساء - الدوري الإيطاليإمبولي × نابولي – السابعة مساءروما × فيورنتينا – التاسعة مساءجنوى × إنتر ميلان – التاسعة مساء

- كأس ألمانيابايرن ميونخ × هايدنهايم – السادسة والنصف مساء- كأس فرنساباريس سان جيرمان × نانت – التاسعة مساء - كأس ألمانيابايرن ميونخ × هايدنهايم – السادسة والنصف مساء- كأس فرنساباريس سان جيرمان × نانت – التاسعة مساء

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