كيف أنهت ساعة التاريخ الأسود لرئيس الاتحاد الألماني؟

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لا صوت يعلو في ألمانيا حاليا فوق صوت استقالة رئيس اتحاد كرة القدم الألماني راينهارد جريندل من منصبه، بسبب تلقيه ساعة فاخرة قيمتها 6,000 يورو من جهة أوكرانية مشبوهة

تقدم رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم راينهارد جريندل، باستقالته أمس بسبب الضغوطات الكبيرة التي تعرض لها بسبب موافقته على الحصول على ساعة فاخرة من رجل الأعمال الأوكراني جريجوري سوركيس تقدر قيمتها بـ6,000 يورو، والذي يعمل كنائب لرئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ويعد عضوًا في اللجنة التنفيذية للاتحاد، حيث اتهم جريندل بالحصول على أرباح غير معلنة، ليخرج جريندل الذي تولى رئاسة الاتحاد الألماني في شهر أبريل من عام 2016، ويتقدم باعتذاره، خاصة أنه وعد باتباع الشفافية في كل شيء عند توليه المهمة.

وقال جريندل تعليقًا على الأمر: "كل من يعرفني جيدًا يعرف أنني لست ذلك الشخص الجشع، ويعرف أيضًا أن سوركيس ليس لديه أي اهتمامات مادية في الاتحاد الألماني لكرة القدم، ولم يطلب مني أي دعم، كما أنه وقت إعطائي تلك الهدية، لم يكن ينتوي الترشح لعضوية المكتب التنفيذي مرة أخرى، وبالتالي لم يكن هناك أي شبهة وراء

وقال جريندل تعليقًا على الأمر: "كل من يعرفني جيدًا يعرف أنني لست ذلك الشخص الجشع، ويعرف أيضًا أن سوركيس ليس لديه أي اهتمامات مادية في الاتحاد الألماني لكرة القدم، ولم يطلب مني أي دعم، كما أنه وقت إعطائي تلك الهدية، لم يكن ينتوي الترشح لعضوية المكتب التنفيذي مرة أخرى، وبالتالي لم يكن هناك أي شبهة وراء تلك الهدية، خاصة أنها كانت هدية شخصية، وكان من الأدب قبولها". وتابع: "لم أكن أعرف ثمن تلك الساعة، وكنت على قناعة تامة بأنني لا أرتكب أي شيء خطأ، ولكني كان يجب علي التعامل مع الهدية بصورة أفضل بالنظر إلى وظيفتي". وتأتي تلك الاستقالة لتمثل ضربة جديدة لكرة القدم الألمانية، خاصة أن رئيس الاتحاد السابق فولفجانج نيرسباخ، تقدم باستقالته في شهر نوفمبر من عام 2015، بعد انتشار مزاعم بدفع ألمانيا رشوة من أجل تنظيم مونديال 2006. وتعد فترة رئاسة جريندل هي الأقصر في تاريخ الاتحاد الألماني لكرة القدم الممتد لنحو 114 عامًا. وفي الأسبوع الماضي، اتهمت مجلة "دير شبيجل" الأسبوعية، جريندل، بإخفائه الحصول على 78 ألف يورو كدخل إضافي، مستفيدًا من ترأسه لشركة لإدارة وسائل الإعلام التابعة للاتحاد عامي 2016 و2017، وهو أمر مرفوض أن يحصل على أجر إضافي على أجره الأساسي كرئيس للاتحاد الألماني لكرة القدم. Advertisements ونشر حينها الاتحاد الألماني لكرة القدم بيانًا أكد خلاله أن جريندل تولى رئاسة الاتحاد والشركة الإعلامية التابعة في وقت واحد، ولم يكن مطالبًا حينها بالإعلان عن مصادر دخله. ولم تمر تلك الواقعة مرور الكرام، حيث تعالت الأصوات المنتقدة له، خاصة أن علاقته توترت كثيرًا مع الجماهير بإصراره على زيادة الأرباح التجارية للاتحاد على حساب الجماهير من خلال وضع مواعيد متأخرة للمباريات. وقبل ذلك اتهم الاتحاد الألماني لكرة القدم برئاسة جريندل، بسوء التعامل مع ملف الصورة التي التقطها الثنائي مسعود أوزيل وإلكاي جندوجان، مع رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، قبل انطلاق مونديال روسيا 2018. وأعلن أوزيل عقب المونديال اعتزاله اللعب دوليا، بعدما أكد أن الجميع يعمل معه ككبش فداء للمستوى الباهت الذي ظهرت بها ألمانيا في كأس العالم، وتعرض لهجوم عنصري من قبل الجميع، وخرج جريندل بعدها واعترف بندمه على عدم تعامله بصورة أفضل مع تلك الأزمة. كما انتقد جريندل على تمديد عقد مدرب المنتخب الألماني يواخيم لوف قبل انطلاق كأس العالم، قبل أن يشتكي مؤخرًا من قرار لوف نفسه باستبعاد نجوم المنتخب ماتس هوملز وجيروم بواتينج وتوماس مولر. الصحف الألمانية

بالطبع تصدر خبر استقالة جريندل من منصبه اهتمامات الصحف الألمانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، والتي اختلفت في آرائها ما بين مهاجم ومتعاطف معه. الصحف الألمانيةبالطبع تصدر خبر استقالة جريندل من منصبه اهتمامات الصحف الألمانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، والتي اختلفت في آرائها ما بين مهاجم ومتعاطف معه. وكانت البداية عبر صحيفة "بيلد" والتي عنونت "سقوط جريندل"، بينما كان عنوان صحيفة "Die Welt" "أنا مصدوم" وهي الكلمة التي قالها جريندل في بيان استقالته. بينما جاءت صحيفة "Stuttgarter Zeitung" بعنوان "رحيل غير مستحق"، في إشارة لتعاطفها مع رئيس الاتحاد الألماني رغم اعترافه بتلقي هدية من جهة مشبوهة.

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