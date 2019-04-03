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سمير عدلي يسبق بعثة الأهلي إلى جنوب إفريقيا

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عمرو الصاوي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غادر سمير عدلي، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، القاهرة إلى جنوب إفريقيا، مساء أمس الثلاثاء، للاطمئنان على جميع الأمور المتعلقة برحلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى جنوب إفريقيا، والتي تبدأ ظهر اليوم استعدادًا لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، المقرر لها عصر السبت القادم، في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي.

يُذكر أن رحلة الأهلي إلى جنوب إفريقيا تستغرق ما يقرب من 10 ساعات تقريبًا، حيث تطير البعثة في الثانية ظهر اليوم.

وكان الأهلي قد صعد إلى ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي بعد تصدُّره مجموعته الرابعة برصيد 10 نقاط.

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