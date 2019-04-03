شكرا لقرائتكم جروس للاعبى الزمالك: أسترودا القمة أمام أبناء حسام حسن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تحدث السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك مع لاعبى فريقه، مطالبهم بضرورة تحقيق الفوز على سموحة، واسترداد قمة الدورى، بعدما اعتلى الأهلى الصدارة لأول مرة فى الموسم برصيد 55 نقطة، عقب الفوز القاتل على الاتحاد السكندرى فى المباراة التى جمعتهما أمس الثلاثاء، على ستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.
وشدد المدير الفنى للزمالك على لاعبيه، بضرورة التركيز طوال شوطى مباراة سموحة، وتحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط، حتى يعود الفارس الابيض لوضعه الطبيعى فى صدارة جدول ترتيب الدورى.
ويستضيف فى السابعة مساء اليوم، الأربعاء فريق الزمالك، نظيره سموحة الذي يقود حسام حسن على ستاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز، الأبيض يدخل المباراة وفى جعبته 54 نقطة محتلاً المركز الثانى، بينما يحتل الفريق السكندرى المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة.
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