شكرا لقرائتكم بينرو يدير مباراة الزمالك وسموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبدالفتاح ، مباراة الزمالك وسموحة اليوم بالدورى العام إلى طاقم تحكيم برتغالى بقيادة جوان بينرو.
ولم تعلن لجنة الحكام حتى الأن عن أسماء الطاقم بالكامل، رغم وصوله القاهرة مساء أمس الثلاثاء.
وطلب الزمالك استقدام حكام أجانب للمباراة، وسدد 20 ألف دولار لاتحاد الكرة قيمة استقدام الحكام.. وتقام المباراة فى تمام السابعة مساء اليوم.
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