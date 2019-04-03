شكرا لقرائتكم الشغب وإضاعة الوقت يحرمان الاتحاد السكندرى من قمر وسليمان ضد بتروجت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد غياب الثنائى خالد قمر هداف فريق الإتحاد السكندرى و الهانى سليمان حارس مرمى الفريق عن مباراة بتروجت القادمة والمقرر لها 7 أبريل الجارى بالسويس ضمن مباريات الاسبوع 28 من عمر الدورى الممتاز.

الإنذارات سبب إيقاف خالد قمر قمر و سليمان

يأتى غياب خالد قمر والهانى سليمان بعد حصولهما على الإنذار الثالث خلال مباراة الأهلى التى انتهت أمس على ملعب برج العرب بهدفين مقابل لا شى .

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ومنح حلمى طولان اللاعبين 24 ساعة راحة، على أن يعود الفريق للتدريبات غدا للاستعداد للقاء الهام والمرتقب أمام بتروجيت .

جدو بديلا لخالد قمر أمام بتروجت

ومن المنتظر ان يدفع طولان بمحمود الزنفلى كبديل للهانى سليمان فى حراسة المرمى والدفع بمحمد جدو كبديل لخالد قمر خلال المباراة القادمة بعدما تأكد غياب كلا الثنائى