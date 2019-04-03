شكرا لقرائتكم بعد الصعود للقمة لاول مرة..#بعزيمه_الدوري_في_الجزيره يتصدر تويتر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تصدر هاشتاج #بعزيمه_الدوري_في_الجزيره، قائمة الأكثر تداولا على "تويتر"، خلال الساعات القليلة الماضية،عقب الفوز المثير الذى حققه النادى الأهلى بالأمس على نادى الاتحاد السكندرى فى الدقائق الأخيرة.

المشاركون فى الهاشتاج حرصوا على التأكيد على قدرة النادى الأهلى على تحقيق بطولة الدورى هذا الموسم وتحفيز اللاعبين من أجل مواصلة الانتصارات خلال الفترة المقبلة، والاحتفاء بالفوز الذى حققه الأهلى فى الوقت بدل الضائع وابزهم الاعلامى عدلى القيعى مغردا " يابائع الورد أخبر صفاقس أن زهرتهم فاح عبير شذاها ف قلعة التتش #بعزيمه_الدوري_في_الجزيره".

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