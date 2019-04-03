شكرا لقرائتكم بيتروس معشوق جماهير النصر الجديد.. لقطة ختام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - خطف بيتروس لاعب النصر قلوب جماهير فريقه، وبات متوسط الميدان البرازيلي واحداً من النجوم الذين يحظون بشعبية كبيرة في المدرج الأصفر نظير مستوياته الفنية اللافتة، وآخرها المباراة التي لعبها أمام الهلال، وقادت فريقه إلى صدارة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
ولا يسجل بيتروس الأهداف كما يفعل المهاجمون، أو يمتلك مهارات فنية عالية، لكنه يعوض ذلك بالعمل الجاد الدؤوب داخل الملعب والتمريرات المتقنة، ما جعله واحداً من أكثر اللاعبين تمريراً في الدوري السعودي هذا الموسم.
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