شكرا لقرائتكم خبر عن منة الله إبراهيم تحصد فضية ألعاب القوى فى دورة حوض النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت منة الله إبراهيم المركز الثانى والميدالية الفضية فى سباق 100 متر حرة سيدات بألعاب القوى فى دورة ألعاب حوض النيل، المقامة فى مدينة هيوى الرواندية. جاءت منة الله إبراهيم فى المركز الثانى خلف بطلة بوروندى التى حصدت المركز الأول، ثم فى المركز الثالث بطلة أوغندا. Advertisements ويقود منتخب ألعاب القوى المشارك فى دورة حوض النيل أحمد حمزة مديرا فنيا.

جانب من السباق



منة ابراهيم

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