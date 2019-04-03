شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يطالب لاعبى الزمالك باسترداد قمة الدورى من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى لفريق الزمالك، مع لاعبى فريقه، حيث طالبهم بضرورة تحقيق الفوز على سموحة، واسترداد قمة الدورى، بعدما اعتلى الأهلى الصدارة لأول مرة فى الموسم برصيد 55 نقطة، عقب الفوز القاتل على الاتحاد السكندرى فى المباراة التى جمعتهما أمس الثلاثاء، على استاد برج العرب، فى إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

وشدد المدير الفنى للزمالك على لاعبيه، بضرورة التركيز طوال شوطى مباراة سموحة، وتحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط، حتى يعود الفارس الأبيض لموضعه الطبيعى فى صدارة جدول ترتيب الدورى.

مباراة الزمالك وسموحة فى السابعة مساء اليوم

ويستضيف فى السابعة مساء اليوم الأربعاء فريق الزمالك، نظيره سموحة، على استاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ويدخل الأبيض المباراة وفى جعبته 54 نقطة محتلاً المركز الثانى، بينما يحتل الفريق السكندرى المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة.