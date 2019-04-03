شكرا لقرائتكم خبر عن شادى محمد لـ"سوبر كورة": أنا بحترم الزمالك أكتر من بعض أبنائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار شادى محمد كابتن الأهلى السابق جدلاً واسعا بعدما ظهر فى فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى وهو يسب نادى الزمالك، خلال وجوده فى مباراة الأهلى وشبيبة الساورة الجزائرى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، لقراءة الحوار والتفاصيل اضغط هنا:

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