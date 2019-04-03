10 أرقام من قتل الأهلي للاتحاد.. +90 جديدة وتوهج معلول وترسيخ عقدة سكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر قورة:

انتزع الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز بهزيمة قاتلة للاتحاد السكندري (2-0) مساء الثلاثاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الـ27 من المسابقة.

وسجل هدفي الأهلي التونسي علي معلول في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة وصالح جمعة في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

وثأر الأهلي من هزيمة الدور الأول أمام الاتحاد (4-3) ليرفع رصيده إلى 55 نقطة في صدارة الترتيب بشكل مؤقت، بفارق نقطة أمام الزمالك، الذي يواجه سموحة الأربعاء.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز الأرقام التي تحققت خلال المباراة:

- أهداف قاتلة:

مارس الأهلي هواياته المفضلة في الدقائق الأخيرة، حيث أحرز الفريق الأحمر 11 هدفًا في الربع ساعة الأخير من مبارياته في الدوري هذا الموسم، كان منها سبعة في الـ+90.

ونجح لاعبو الأهلي في التسجيل خلال الدقائق الأخيرة من عمر ست مباريات في الدوري هذا الموسم حتى الآن.

وسبق لمحمد شريف تسجيل هدفين +90 خلال مباراتي الإسماعيلي والاتحاد، بجانب مؤمن زكريا أمام النجوم، أيمن أشرف أمام الداخلية، والأنجولي جيرالدو ضد الداخلية بالدور الثاني.

وخلال مباراة الاتحاد السكندري، سجل الأهلي هدفين بعد الـ90 عن طريق التونسي علي معلول وصالح جمعة.

- توهج معلول:

بهدفه القاتل في شباك الفريق السكندري، رفع التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للأهلي، عدد الأهداف التي ساهم فيها بشكل مباشر.

وساهم صاحب الـ29 عامًا في 11 هدفًا مع الأهلي بالدوري المصري هذا الموسم، إذ صنع سبعة أهداف وسجل أربعة آخرين.

وفي جميع المسابقات، ساهم في 16 هدفًا خلال بطولتي الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا في الموسم الحالي، حيث سجل ستة أهداف وصنع 10 آخرين.

- عقدة سكندرية:

لم يحقق الاتحاد السكندري أي انتصار خلال 13 مباراة على ملعبه أمام الأهلي في الدوري منذ أكتوبر 2003، إذ يعود آخر فوز إلى موسم (2003-04) بنتيجة (3-2).

وحافظ الأهلي على سجله خاليا من الهزائم أمام الاتحاد السكندري في برج العرب، خلال المواجهة الخامسة التي احتضنها الملعب بين الفريقين.

ولم يتمكن الاتحاد مطلقًا من الفوز على الأهلي في برج العرب، حيث فاز الأحمر في أربع مباريات فيما حسم التعادل المواجهة قبل الأخيرة بينهما.

ولم يسجل زعيم الثغر سوى هدف وحيد خلال آخر ست مباريات جمعته بالأهلي في الإسكندرية، وحمل توقيع أحمد الألفي في المباراة التي انتهت (1-1) بموسم (2015-16).

- تفوق تاريخي:

طوال المنافسة التاريخية بين الأهلي والاتحاد في بطولة الدوري التي تمتد منذ النسخة الأولى للمسابقة، التقى الفريقان في 116 لقاء.

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حقق الأهلي الفوز في 76 مباراة حتى الآن، فيما فرض التعادل نفسه على نتيجة 24 مباراة، وحقق الاتحاد الفوز في 16 مباراة.

- غزارة تهديفية:

ثنائية الأهلي رفعت عدد أهداف الفريق في مرمى الاتحاد السكندري إلى 195 هدفًا، ويعد حسام حسن، لاعب الأحمر الأسبق، هو الهداف التاريخي للقاءات الفريقين.

ونجح الأهلي في الخروج بشباكه نظيفة أمام الاتحاد في 71 مباراة، فيما فشل في هز شباك الاتحاد على مدار 24 مباراة.

- سلسلة إيجابية:

واصل الأهلي الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم للمباراة الـ11 على التوالي في بطولة الدوري المصري للموسم الجاري.

الأهلي منذ خسارته أمام بيراميدز (2-1) في يناير الماضي، حقق الفوز في 10 مباريات مقابل تعادل وحيد أمام الزمالك في لقاء القمة 117 الذي انتهى (0-0).

لكن على الجانب الآخر، تلقى الاتحاد السكندري أول خسارة في الدوري بعد ست مباريات دون هزيمة (3 انتصارات و3 تعادلات).

- الأقوى دفاعيًا:

فوز الأهلي عزز موقعه كصاحب أقوى خط دفاع في الدوري المصري، بعدما استقبلت شباكه 15 هدفًا على مدار 24 جولة خاضها في المسابقة هذا الموسم.

ونجح الأهلي في الخروج بشباكه نظيفة في المباراة رقم 14 هذا الموسم، وكان الفوز من نصيب الأحمر في 12 مباراة، فيما انتهت مباراتان بالتعادل السلبي.

لكن يبقى حامل اللقب صاحب ثالث أقوى خط هجوم في الدوري هذا الموسم برصيد 40 هدفًا، خلف الزمالك (50 هدفا)، وبيراميدز (47 هدفًا).

- عودة بعد غياب:

سجل صالح جمعة أول أهدافه مع الأهلي خلال الموسم الجاري، بعد تدوين ظهوره الثالث عقب مشاركته كبديل أيضًا في مباراتي مصر المقاصة بالجولة الـ11 والزمالك بالأسبوع الـ17.

صاحب الـ25 عامًا دوّن أول أهدافه منذ 637 يومًا، وتحديدًا منذ زيارة شباك المصري البورسعيدي في الموسم قبل الماضي للدوري (2016-17) في الرابع من شهر يوليو 2017.

- صالح رقم 20:

انضم صالح جمعة إلى قائمة هدافي الأهلي في الدوري الممتاز خلال الموسم الجاري (2018-19)، حيث أصبح اللاعب رقم 20 الذي يسجل للأحمر في المسابقة.

وانضم صالح لقائمة الهدافين التي تضم: مروان محسن (5 أهداف)، علي معلول وجونيور أجايي (4 لكل منهما)، أحمد الشيخ (3)، محمد شريف وصلاح محسن وأيمن أشرف وعمرو السولية وكريم نيدفيد وجيرالدو ووليد أزارو (هدفان لكل منهم)، ومؤمن زكريا ورمضان صبحي وحسين الشحات وناصر ماهر ومحمد هاني ووليد سليمان وساليف كوليبالي وحمدي فتحي (هدف لكل منهم).

- هزيمة جديدة لطولان:

تلقى المدرب المخضرم حلمي طولان، المدير الفني للاتحاد السكندري، هزيمة جديدة أمام النادي الأهلي.

طولان واجه الأهلي في 18 لقاء حتى الآن، واستقبل 13 هزيمة مقابل 3 تعادلات وانتصارين فقط.