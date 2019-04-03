مدرب أغادير في رسالة للاعبيه: ما حدث أمام آسفي يجب ألا يتكرر ضد الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد الأرجنتيني، ميجيل جاموندي، المدير الفني لنادي حسنية أغادير المغربي، أن الهزيمة التي تعرض لها فريقه أمام أوليمبيك آسفي مساء أمس، الثلاثاء، بالدوري المغربي- لم تكن مستحقة.

وأشار جاموندي في تصريحات نشرها موقع أغادير تي في، إلى أن فريقه ارتكب عدد من الأخطاء خلال اللقاء، مشددًا أن المواجهة كان من الممكن أن تنتهي بالتعادل على الأقل.

وخسر أغادير مباراته أمام آسفي بهدفين لواحد، وهي المواجهة التي امتد التعادل الإيجابي خلالها حتى الدقيقة 87، قبل أن يسجل أصحاب الأرض هدف الانتصار.

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وقال المدير الفني الأرجنتيني: "لم نقدم الأداء المطلوب في الشوط الأول، ولكننا تحسنا في النصف الثاني وسيطرنا على الملعب وكان بإمكاننا تسجيل عدة أهداف".

وأكمل: "اندفعنا بسذاجة وتركنا مساحات واسعة في الخط الدفاعي، مما أدى إلى استقبال هدف ثانِ، ولذلك علينا أن نصحح هذه الأخطاء البسيطة".

واختتم: "مواجهة الزمالك لا تقبل مثل هذه الأخطاء، فريق بمثل هذه القيمة لن تكون الأمور أمامه سهلة، علينا أن نأخذ حذرنا ولا نكرر مثل هذه المواقف".

الجدير بالذكر أن الزمالك سيحل ضيفًا على أغادير في ملعب أدرار يوم الأحد المقبل، في إطار مباريات الذهاب من دور الثمانية لكأس الكونفدرالية الأفريقية.