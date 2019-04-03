مدرب بيدفيست ناصحًا صن داونز: الأهلي لديه "عقلية سلبية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

قدم جيفين هانت، المدير الفني لنادي بيدفيست الجنوب أفريقي، نصيحة إلى مسؤولي فريق صن داونز، قبل المواجهة التي ستجمعه مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.

وأشار هانت في تصريحات لصحيفة سويتان الجنوب أفريقية، إلى أن المواجهات السابقة له ضد الأهلي، تجعله قادرًا على تقديم النصائح للجهاز الفني ولاعبي صن داونز.

وسيلتقي الأهلي مع صن داونز يوم السبت المقبل في جنوب أفريقيا، بمباريات الذهاب من دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا، قبل سبعة أيام من لقاء العودة بالسويس.

وقال مدرب بيدفيست: "أعتقد أن صنداونز بإمكانه الفوز على الأهلي، كل مرة يأتي فيها الفريق المصري إلى جنوب أفريقيا يكون أداءه سلبيًا".

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وأكمل: "الواقع يقول، أن صنداونز يمتلك إمكانيات هائلة، ولذلك أعتقد أنهم سيقومون بعمل جيد".

وأضاف: "صن داونز عليه أن يكون صبورًا، وأنا واثق من قدرتهم على التسجيل في مصر، وبعد ذلك عندما تقام مواجهة الإياب عليهم أن يحولوا الملعب إلى جحيم".

واختتم: "الأهلي لن يغامر في جنوب أفريقيا، هذه هي عقليتهم، دائمًا ما يخافون من استقبال أهداف خارج أرضهم، ويلعبون تحت ضغط عدم الخروج".

الجدير بالذكر أن هانت قاد سوبر سبورت الجنوب أفريقي في مواجهتين ضد الأهلي عام 2011، قبل أن يتواجد كمدير فني مع بيدفيست ضد الفريق المصري عام 2017.