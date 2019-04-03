صن داونز: نريد اختبار قوتنا أمام الأهلي.. و"إيفونا" أخطر لاعبيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال جولام فالوديا، محلل أداء الفرق المنافسة في الجهاز الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي، إن فريقه كان يريد مواجهة الأهلي في دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا لاختبار قوته.

وأضاف- في تصريحات عبر شاشة "صدى البلد": "كنّا سعداء عندما أوقعت القرعة فريقنا أمام الأهلي لأننا نريد اختبار مدى قوتنا على الفرق القوية الآن".

محلل أداء الفرق المنافسة في فريق صن داونز كشف خلال تصريحاته عن أخطر لاعبي الأهلي قائلاً: "ماليك إيفونا ورمضان صبحي والذي يلعب حاليًا في الدوري الإنجليزي هما أخطر لاعبين".

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كان ماليك إيفونا لعب في صفوف الأهلي منذ صيف 2015 قادمًا من الوداد المغربي ليلعب موسم واحد في صفوف الأحمر قبل أن ينتقل إلى الدوري الصيني عبر بوابة فريق تيانجين تيدا.

في المقابل، لعب رمضان صبحي في الدوري الإنجليزي عبر فريقي ستوك سيتي وهيدرسفيلد قبل أن يعود للأهلي في يناير الماضي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وأوضح "فالوديا" تصريحاته بشأن أخطر لاعبي الأهلي: "ما أقصده حاليًا هو أن فريق الأهلي بأكمله سيشكل خطورة علينا".

ومن المقرر أن يلعب الأهلي أمام صن داونز على ملعب الأخير، يوم السبت المقبل، في ذهاب دور الثمانية، قبل أن يعود الطرفان لمواجهة بعضهما في الإياب بالقاهرة في 13 من الشهر ذاته.