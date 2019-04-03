الان تتابع أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الأربعاء والبث المباشر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

تجرى مساء اليوم الأربعاء مواجهات ساخنة في عالم الساحرة المستديرة ،حيث يواجه فالنسيا ريال مدريد فيما يستعد بايرن ميونخ لإنهاء مغامرات هايدنهايم، ويلعب جنوى مع إنتر ميلان في الدوري الايطالي.

ويلتقي الجزيرة مع العين، والنصر مع الوصل، في دوري الخليج العربي، بينما تقام مجموعة من المباريات في الدوريات الأوروبية، أبرزها يجمع فالنسيا مع ريال مدريد في الدوري الإسباني.

وفيما يلي أبرز مباريات اليوم الأربعاء 3 أبريل والبث المباشر:

دوري الخليج العربي

17:50 النصر × الوصل

20:30 الجزيرة × العين

الدوري الإنجليزي

22:45 مانشستر سيتي × كارديف

22:45 توتنهام × كريستال بالاس

22:45 تشيلسي × برايتون

الدوري الإسباني

21:30 بلباو × ليفانتي

22:30 إيبار × رايو فايكانو

22:30 هويسكا × سيلتا فيغو

23:30 فالنسيا × ريال مدريد

الدوري الإيطالي

21:00 إمبولي × نابولي

23:00 روما × فيورنتينا

23:00 تورينو × سامبدوريا

23:00 جنوى × إنتر ميلان

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23:00 فروسينوني × بارما

23:00 سبال × لاتسيو

الدوري الفرنسي

21:00 مونبيليه × جانجون

21:00 ستراسبورغ × ريمس

كأس ألمانيا

20:30 بايرن ميونخ × هايدنهايم

22:45 شالكة × بريمن

كأس فرنسا

23:00 باريس سان جيرمان × نانت

كأس البرتغال

23:45 سبورتينغ لشبونة × بنفيكا

كأس ليبرتادوريس

2:15 إنترناسيونال × ريفر بليت

2:15 أتلتيكو مينيرو × زامورا

2:15 يونيفرسيداد كونسيبسيون × غودي كروز

الدوري المصري

21:00 الزمالك × سموحة

وفيما يلي أبرز المباريات في خدمة البث المباشر بصحيفة “الخليج 365”:

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكارديف بث مباشر في الدوري الإنجليزي

https://www.alweeam.com.sa/583480

مشاهدة مباراة تشيلسي وبرايتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي

https://www.alweeam.com.sa/583482

مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني

https://www.alweeam.com.sa/583479

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وهايدنهايم بث مباشر في كأس ألمانيا

https://www.alweeam.com.sa/583483