الامارات | ميسي الأعلى دخلاً في العالم ومحمد صلاح خارج قائمة الـ "20"

شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي الأعلى دخلاً في العالم ومحمد صلاح خارج قائمة الـ "20" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل لاعب برشلونة الإسباني النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، تغريده خارج السرب في عالم كرة القدم وهذه المرة في قائمة الأغلى دخلاً في العالم حيث احتفظ الموهوب الأرجنتيني بمركزه الأول في الترتيب الذي تصدره مجلة «فرانس فوتبول» كل عام لنجوم الكرة الأعلى دخلاً في العالم، حيث يصل إجمالي ما يحصل عليه ميسي، من راتب ومكافآت وعقود إعلانية مختلفة هذا الموسم إلى 130 مليون يورو، مقسمة إلى 9. 86 مليون يورو كراتب سنوي + 1. 5 مليون يورو مكافآت متنوعة، فضلاً عن 38 مليون يورو أخرى في صورة عقود إعلانية مختلفة».



وجاء في المركز الثاني في قائمة اللاعبون العشرون الأعلى دخلاً في عام ٢٠١٨ «توب 20» التي نشرتها المجلة في عددها الصادر أمس، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفينتوس تورينو الإيطالي برصيد 113 مليون يورو، منها «5. 57» مليون يورو كراتب و«5. 1» مليون مكافآت و54 مليون عوائد إعلانية مختلفة، بينما احتل البرازيلي نيماردا سيلفا لاعب باريس سان جرمان المركز الثالث، بدخل سنوي يبلغ «5. 91» مليون يورو «9. 48 راتب + 6. 2 مكافآت + 40 مليون يورو عوائد إعلانية».

وجاء في المركز الرابع في الترتيب النجم الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتليتكو مدريد، برصيد 44 مليون يورو، منها 38 مليون كراتب، ومليون مكافآت، و5 ملايين عقود إعلانية، بينما احتل

الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد المركز الخامس برصيد «2. 40» مليون يورو، منها 32 مليوناً كراتب و«7. 0 مليون يورو» مكافآت و«5. 7» مليون كعوائد إعلانية.

أما المراكز من السادس إلى العاشر في هذه القائمة، فقد شغلها على التوالي: الإسباني أندريس أنيستا لاعب فيسيل كوبيه الياباني «السادس» برصيد 33 مليون يورو منها 25 مليون يورو راتب

سنوي ومليون مكافآت و7 ملايين أخرى عقود إعلانية، والتشيلي أليكس سانشيز لاعب مانشستر يونايتد «السابع» برصيد «7، 30» مليون يورو، منها «6. 23» مليون يورو كراتب و«1. 3» مليون مكافآت، و4 ملايين عقود إعلانية وعوائد أخرى، والبرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب برشلونة «الثامن» برصيد 30 مليون يورو، منها 26 مليوناً كراتب، ومليون مكافآت، و3 ملايين عقود إعلانية.

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وجاء الأرجنتيني إيزكيل لافيتزي لاعب فريق هيبي فورشان الصيني في المركز التاسع برصيد 3. 28 مليون يورو «75. 26 مليون كراتب + مليون مكافآت + 6.0 عوائد أخرى»، واختتم

الأوروجواياني لويس سواريز لاعب برشلونة قائمة «توب 10» برصيد 28 مليون يورو، منها 20 مليوناً كراتب و5. 1 مليون مكافآت، و«5. 6» مليون عقود إعلانية.

ولم تشهد قائمة العشرون لاعباً الأغلى دخلاً في العالم تواجد النجم المصري وهداف فريق ليفربول محمد صلاح، الذي ظهر بشكل رائع مع فريق ووقع عقداً جديداً مع النادي الإنجليزي.