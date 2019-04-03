شكرا لقرائتكم سموحة يطلب الاستعانة بحكام أجانب فى مبارياته المتبقية بالدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن فرج عامر رئيس نادى سموحة أن ناديه قرر الاستعانة بحكام اجانب في مبارياتنا القادمة لنهاية الدوري

وكتب فرج عامر عبر صفحته الشخصية على تويتر : " مجلس ادارة نادي سموحة يقرر الاستعانة بحكام اجانب في مبارياتنا القادمة لنهاية الدوري " ، وأضاف رئيس سموحة : "كثرة الاصابات والغيابات قد تدفع الكابتن حسام للاستعانة باصغر لاعب لاعب في تاريخ الدوري المصري".

ويستضيف فريق الزمالك، نظيره سموحة، فى السابعة مساء اليوم، الأربعاء، على استاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، فى مهمة السعى نحو تأمين الصدارة، والابتعاد عن الأهلى أقرب منافسيه، فى الوقت الذى سيقاتل أبناء العميد حسام حسن من أجل تحقيق الفوز والانتفاضة للهروب من شبح الهبوط لدورى القسم الثانى.

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الزمالك يخوض مواجهة سموحة وفى جعبته 54 نقطة فى المركز الثانى، بعدما خاض 23 مباراة، حقق الفوز فى 16 لقاء، وتعادل فى 6، وتلقى الهزيمة فى مباراة واحدة فقط، وأحرز لاعبوه 50 هدفًا، واستقبلت شباكه 20 هدفًا، فى الوقت الذى يدخل سموحة المباراة وفى جعبته 25 نقطة، محتلاً المركز السادس عشر، بعدما خاض 26 مباراة، حقق الفوز فى 4 مواجهات، وتعادل فى 13، وخسر 9، وأحرز لاعبوه 24 هدفًا، واستقبلت شباكه 35 هدفًا.