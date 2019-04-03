شكرا لقرائتكم فيديو..أبطال + 90 في رحلة صعود الأهلي للقمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مازالت ردود أفعال فوز الأهلي على الإتحاد السكندري أمس ، الثلاثاء، بثنائية نظيفة في الوقت المحتسب بدل الضائع تلقي بظلالها على سطح الأحداث الكروية في الكرة المصرية بعدما خطف المار الأحمر فوزاً ثميناً على زعيم الثغر صعد به لقمة الدوري للمرة الأولى هذا الموسم.

الأهلي فاز على الاتحاد ببرج العرب في الجولة السابعة والعشرون للدوري وحملت الثنائية توقيع على معلول وصالح جمعة في الدقيقتين الثانية والثامن من الوقت بدل الضائع ورفع الاهلي رصيده إلى 55 نقطة وصعد لقمة الدوري لأول مرة هذا الموسم بفارق نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني قبل مباراة الأخير مع سموحة الليلة.

أكثر من لاعب سجل هدفاً قاتلاً هذا الموسم وكانت البداية في لقاء الأهلي والإسماعيلي بالجولة الأولى للدوري عندما سجل محمد شريف للأهلي هدفًا في الدقيقة 94.

كما تمكن أيمن أشرف من تسجيل هدف في الدقيقه ٩٥ في شباك الداخلية في لقاء الفريقين بالجولة السادسة.

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وعاد محمد شريف ليسجل في مرمى الاتحاد السكندري بلقاء الفريقين في الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري وذلك بحلول الدقيقة 91.

مؤمن زكريا كان حاضرًا في الأهداف الحاسمة للقلعة الحمراء بعدما نجح في تعزيز تقدم الأهلي على النجوم مسجلا الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 93 من زمن المباراة.

ونجح الأنجولي جيرالدو في تسجيل هدفًا في الدقيقة 90، أمام الداخلية، في الجولة 23، في المباراة التي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 3-1 وكان جيرالدو صاحب الهدف الثالث.

وكان هدف ناصر ماهر، لاعب وسط الأهلي في مرمى الجونة بحلول الدقيقة 87، أحد أبرز الأهداف الحاسمة التي منحت الأهلي فوزًا مثيرًا، بعدما كان الفريق متأخرًا بهدف دون رد حتى الدقيقة 79، ليدرك كريم نيدفيد هدف التعادل، ويقتنص ناصر ماهر هدف الفوز في الدقيقة 87 ليهدي الأهلي ثلاثة نقاط غالية في مشوار المنافسة على لقب الدوري.