شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يُحدد شروط رحيل رحيل محمود متولى في الصيف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إستقر مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان على الموافقة على رحيل محمود متولى مدافع الفريق بنهاية الموسم الجارى بعدما فشلت كل المحاولات فى إقناعه بتمديد تعاقده مع القلعة الصفراء. وحدد المجلس شروطاً للموافقة على رحيل اللاعب يأتى على رأسها وصول عرض مادى مناسب بالإضافة لرفض بيع متولى لأى نادى داخل مصر والترحيب برحيله للاحتراف الخارجى فقط ، وينتظر مسئولو النادى عقد جلسة مع اللاعب لإبلاغه بتلك الشروط لتحديد موقفه مع الفريق فى ظل انتهاء تعاقده فى يناير المقبل.

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