شكرا لقرائتكم خبر عن قمة بين الأهلى والزمالك فى مؤجلات دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى السادسة مساء اليوم الأربعاء فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى نظيره الزمالك فى إطار اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة بالدور الثانى من الدورى الممتاز على صالة القلعة البيضاء.

يذكر أن فريق الأهلى فاز الاثنين الماضى على هليوبوليس بنتيجة 3 /0 فى الجولة التاسعة بالدور الثانى من الدورى، بينما حقق الزمالك الفوز على 6 أكتوبر بنفس النتيجة.

وشهدت الجولة التاسعة فوز كل من وسبورتنج على الطيران 3 / 0 والشمس على النصر 3 / 0 والزهور على أصحاب الجياد 3 / 2.