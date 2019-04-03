شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أرقام للإسماعيلى بعد ثنائية ذئاب الجبل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد الإسماعيلى مسيرة الانتصارات بمسابقة الدورى المحلى على حساب المقاولون العرب، انتصار تسبب فى مجموعة من الأرقام المميزة التى حققها الفريق بعد غياب طويل.

وتقدم الإسماعيلى مبكرا على المقاولون العرب فى الدقيقة الرابعة عن طريق كريم بامبو الذى نجح فى تخطى الدفاع وسدد على يسار محمود أبو السعود.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الإسماعيلى بهدف نظيف فى ظل محاولات المقاولون لإدراك التعادل.

ومع بداية الشوط الثانى استغل محمود عبد العاطى دونجا تمريرة بنسون شيلونجو فى الدقيقة 48 وسجل الهدف الثانى من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

ترتيب الإسماعيلى بعد الفوز على المقاولون العرب

ويواصل الإسماعيلى زحفه نحو المربع الذهبى بعدما رفع رصيده إلى 35 نقطة فى المركز السابع من 23 مباراة وبفارق 7 نقاط عن المصرى صاحب المركز الرابع، الذى خاض 3 مباريات زائدة.

وتجمد رصيد المقاولون العرب عند 36 فى المركز السادس من 27 مباراة، بينما رفع الدراويش رصيدهم إلى 35 نقطة من 23 مباراة.

الإسماعيلى يستعد لمواجهة بيراميدز

ويلعب الإسماعيلى مباراة قوية يوم السبت المقبل أمام بيراميدز ضمن مباريات الجولة 28 من مسابقة الدورى.

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6 أرقام مثيرة للدراويش بعد ثنائية ذئاب الجبل

- الإسماعيلى حقق الفوز السابع على المقاولون العرب ذهابا وإيابا بعد غياب 17 عاما حيث كان آخر موسم حقق فيه ذلك كان 2001-2002.

- بامبو سجل الهدف الرابع له هذا الموسم مع الإسماعيلى فى مسابقة الدورى والسادس هذا الموسم بشكل عام والعشرون له فى جميع البطولات مع الإسماعيلى.

- هدف بامبو يعد الأسرع للإسماعيلى هذا الموسم فى الدورى بعدما سجله فى الدقيقة الرابعة من عمر المباراة.

- أول أهداف دونجا بقميص الإسماعيلى كان فى شباك المقاولون العرب

- محمد فوزى يحرس مرمى الدراويش للمرة السابعة عشر رسميًا والتاسعة محليا حقق خلالها 10 كلين شيت.

- محمود متولى يصل إلى 150 مباراة رسمية بقميص الإسماعيلى فى جميع البطولات.