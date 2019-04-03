شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الزمالك أمام سموحة تحسم موقف الأبيض من الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الزمالك بقيادة مديره الفنى السويسرى كريستيان جروس مواجهة مهمة أمام سموحة فى السابعة مساء اليوم الأربعاء، ضمن مؤجلات الجولة الـ24 بالدورى الممتاز على ملعب استاد بتروسبورت فى التجمع الخامس.

يسعى فريق الزمالك من خلال هذه المواجهة إلى تحقيق الفوز من أجل استعادة الصدارة مرة أخرى بعدما نجح الأهلى فى اعتلاء القمة بالفوز على الاتحاد السكندرى بنتيجة 2 /0 فى الجولة الـ27 بالدورى برصيد 55 نقطة، بينما يليه فريق الزمالك فى المركز الثانى برصيد 54 نقطة قبل مواجهة الفريق السكندرى.

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من المتوقع أن يخوض الزمالك مواجهة سموحة بتشكيل مكون من: محمود جنش فى حراسة المرمى، وفى الدفاع محمود حمدى الونش، محمد عبد الغنى، وبهاء مجدى، وحازم إمام، أما فى الوسط: طارق حامد، فرجانى ساسى، محمود كهربا، يوسف أوباما، أحمد زيزو، وفى الهجوم خالد بوطيب.

ويغيب المغربى حميد أحداد عن مواجهة المقاصة بسبب الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث فى مباراة القمة أمام الأهلى، كما أنه من المتوقع عدم مجازفة الجهاز الفنى بالدفع بحمدى النقاز فى الجبهة اليمنى رغم تعافيه من الإصابة العضلية التى تعرض لها فى مباراة المقاولون.