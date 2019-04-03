سموحة يقرر الاستعانة بحكام أجانب لنهاية الموسم ويجهز مفاجأة للزمالك

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن فرج عامر رئيس نادى سموحة أن ناديه قرر الاستعانة بحكام أجانب فى المباريات المتبقية لنهاية الدورى.

وكتب فرج عامر عبر صفحته الشخصية على تويتر "مجلس إدارة نادى سموحة يقرر الاستعانة بحكام أجانب فى مبارياتنا القادمة لنهاية الدورى".

وأضاف رئيس سموحة "كثرة الإصابات والغيابات قد تدفع الكابتن حسام للاستعانة بأصغر لاعب فى تاريخ الدورى المصرى".

مباراة الزمالك وسموحة فى السابعة مساء

ويستضيف فريق الزمالك نظيره سموحة، فى السابعة مساء اليوم الأربعاء، على استاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، فى مهمة السعى نحو تأمين الصدارة، والابتعاد عن الأهلى أقرب منافسيه، فى الوقت الذى سيقاتل أبناء العميد حسام حسن من أجل تحقيق الفوز والانتفاضة للهروب من شبح الهبوط لدورى القسم الثانى.

الزمالك يخوض مواجهة سموحة وفى جعبته 54 نقطة فى المركز الثانى، بعدما خاض 23 مباراة، حقق الفوز فى 16 لقاء، وتعادل فى 6، وتلقى الهزيمة فى مباراة واحدة فقط، وأحرز لاعبوه 50 هدفًا، واستقبلت شباكه 20 هدفًا، فى الوقت الذى يدخل سموحة المباراة وفى جعبته 25 نقطة، محتلاً المركز السادس عشر، بعدما خاض 26 مباراة، حقق الفوز فى 4 مواجهات، وتعادل فى 13، وخسر 9، وأحرز لاعبوه 24 هدفًا، واستقبلت شباكه 35 هدفًا.