شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة حاسمة مع الإسماعيلى وبيراميدز.. ماذا ينتظر عشاق الزمالك فى أبريل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح مساء الأربعاء فريق الزمالك مبارياته فى شهر أبريل حينما يستضيف نظيره سموحة فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري العام، وبعيدًا عن مواجهة الفريق السكندرى ينتظر عشاق الفانلة البيضاء مواجهات حاسمة سواء على الصعيد المحلى أو الأفريقى بعد انتهاء شهر مارس. ماذا فعل الزمالك فى شهر مارس ؟ ماذا فعل الزمالك فى شهر مارس ؟ لعب الزمالك 5 مباريات فى شهر مارس فاز فى مباراتين وتعادل فى ثلاثة ولم يخسر، وسجل لاعبو الفارس الأبيض 7 أهداف وتلقت شباكه هدفين كالتالى: 3 مارس .. الزمالك يفوز على بترو أتلتيكو الأنجولى بهدف دون رد 10 مارس .. الزمالك يفوز على جورماهيا الكينى بأربعة أهداف دون رد 17 مارس .. الزمالك يتعادل مع نصر حسين داى الجزائرى سلبيًا ويتأهل لدور الثمانية بالكونفدرالية 20 مارس .. الزمالك يتعادل مع المقاولون العرب 2-2 بالدوري 30 مارس .. تعادل سلبى بين الأهلى والزمالك Advertisements 6 مواجهات نارية للزمالك فى شهر أبريل 6 مواجهات نارية للزمالك فى شهر أبريل ينتظر عشاق الزمالك 6 مواجهات نارية فى شهر أبريل سواء على الصعيد المحلى أو الأفريقى كالتالى : 3 أبريل .. الزمالك يواجه سموحة ..7.00 مساء 7 أبريل .. الزمالك يواجه حسنية أغادير المغربى ..9.00 مساء 11 أبريل .. الزمالك يواجه المصرى البورسعيدى "لم يتحدد موعدها" 14 أبريل .. الزمالك يواجه حسنية أغادير .. 9.00 مساء 18 أبريل .. الزمالك يواجه الإسماعيلى .. 5.00 عصرا 22 أبريل .. الزمالك يواجه بيراميدز ..8.00 مساء

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مواجهة حاسمة مع الإسماعيلى وبيراميدز.. ماذا ينتظر عشاق الزمالك فى أبريل؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.