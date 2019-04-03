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استاد برج العرب يضع الأهلى فى صدارة الدورى مؤقتا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر النادى الاهلى جدول ترتيب فرق الدورى، بعد الفوز الذى حققه على نظيره الاتحاد السكندرى فى اللقاء الذى جمع بينهما أمس باستاد برج العرب فى الإسكندرية، فى الجولة الـ 27 من مسابقة الدورى، بثنائية نظيفة سجلها الثنائى على معلول وصالح جمعة، فى الوقت بدل الضائع من أحداث المباراة.

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الأهلى يتصدر الدورى بعد موقعة استاد برج العرب

وجاء تصدر الأهلى قمة الدورى للمرة الأولى منذ بداية الموسم، حيث كان فى مراكز متأخرة فى الأسابيع الأولى من المسابقة، لكن بدأ العودة تدريجيا للمراكز لمتقدمة، بعد أن خاض مؤجلاته، التى لم يكن قد خاضها بسبب مشاركاته فى البطولة العربية ودورى أبطال أفريقيا.

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موقف الأهلى فى جدول الدورى

وارتفع رصيد الأهلى إلى النقطة 55، وتصدر قمة ترتيب الفرق، بينما جاء الزمالك وصيفا بالمركز الثانى برصيد 54 نقطة، ويتبقى للزمالك مباراة اليوم، أمام سموحة والمؤجلة من الجولة الرابعة والعشرين.

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استاد برج العرب شاهد على قمة القطبين

كان استاد برج العرب قد شهد لقاء القمة بين فريقى الأهلى والزمالك السبت الماضى، والتى تم خوضها تحت الأمطار وانتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.

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