شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. نجوم طائرة الأهلى يطاردون النجمة الـ14 فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى نجوم فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى إلى التتويج بالنجمة الأفريقية رقم 14 فى البطولة التى تستضيفها القلعة الحمراء فى الفترة الحالية للعام الثانى على التوالى، ويمتلك فريق النادى الأهلى نجوم لديهم مهارات فنية عالية تمكن الفريق من الاحتفاظ باللقب ومواصلة التربع على عرش أفريقيا، وأبرزهم أحمد صلاح وعبد الله عبد السلام و أحمد سعيد ومحمد عادل "دولا" ومحمد عبد المنعم. ويرصد الخليج 365 لقطات لنجوم الأهلى الذى يعتمد عليهم المدير الفنى للفريق محمد مصيلحى فى الصور التالية:

محمد عبد المنعم Advertisements

أحمد سعيد

أحمد صلاح الطائرة

عبد الله عبد السلام

محمد عادل لاعب طائرة الاهلى

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