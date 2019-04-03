شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتى يبلغ الأهلى بالاستغناء عن نصف دستة لاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم ضغط المباريات الكبير الذى يواجه فريق الكرة الأول بالأهلى فى هذه الفترة، إلا أن الأورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق بات مضطرًا لاتخاذ قرار يخص بعض اللاعبين خاصة المرشحين منهم للرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لمصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى فإن إدارة النادى اتفقت مع لاسارتى بالتنسيق مع لجنة التعاقدات على تحديد أسماء الراحلين عن الفريق عقب عودة الفريق من جنوب أفريقيا بعد مواجهة فريق صن داونز فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث سيتم البدء بتحديد هوية 6 لاعبين، تم تحديد منهم اسمين وهما محمد نجيب والذى ينتهى عقده مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم ولن يتم تجديده، وكذلك أحمد علاء الذى لم يثبت جدارته بارتداء القميص الأحمر منذ ضمه من الداخلية.

ويدعم من أولوية تحديد اللاعبين الراحلين، غموض موقف مسابقة الـ97، والتى فى حالة الغائها سيكون النادى الأهلى مضطرًا للاستغناء عن 9 لاعبين دفعة واحدة بشكل مبدئى نظرًا لقيد 9 لاعبين على قوة النادى فوق السن بداية من الموسم المقبل وهم صلاح محسن، محمد محمود، أحمد حمدي، ناصر ماهر، كريم نيدفيد، أكرم توفيق، أحمد ياسر ريان، محمود الجزار، رمضان صبحى فى حالة تجديد إعارته أو شرائه بشكل نهائي، بعد انتهاء فترة استعارته من هيدرسيفلد الإنجليزى