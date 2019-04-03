- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم خبر عن #بعزيمه_الدوري_في_الجزيره.. جماهير الأهلى تحفز فريقها عقب مباراة الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقب الفوز المثير الذى حققه النادى الأهلى بالأمس على نادى الاتحاد السكندرى فى الدقائق الأخيرة وتصدر ترتيب جدول الدورى العام لأول مرة هذا الموسم، تصدر هاشتاج #بعزيمه_الدوري_في_الجزيره، قائمة الأكثر تداولا على "تويتر"، خلال الساعات القليلة الماضية.
المشاركون فى الهاشتاج حرصوا على التأكيد على قدرة النادى الأهلى على تحقيق بطولة الدورى هذا الموسم وتحفيز اللاعبين من أجل مواصلة الانتصارات خلال الفترة المقبلة، والاحتفاء بالفوز الذى حققه الأهلى فى الوقت بدل الضائع.
خطف فريق الاهلي فوزاً قاتلاً من الاتحاد السكندري بثنائية نظيفة سجلها على معلول وصالح جمعة في الدقيقتين الثانية والخامسة من الوقت بدل الضائع خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الثلاثاء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ27 من بطولة الدوري العام .
كانت هذه تفاصيل خبر #بعزيمه_الدوري_في_الجزيره.. جماهير الأهلى تحفز فريقها عقب مباراة الاتحاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.