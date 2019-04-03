شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل يعلن تفاصيل حفل سحب قرعة الكان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد فضل مدير بطولة أمم افريقيا أنه سيتم بدء طرح تذاكر مباريات البطولة خلال الفترة بين 15 إلى 20 أبريل الجاري عبر نظام إلكتروني، مضيفا أنه سيتم الطرح على مرحلتين، الأولى تخص المباريات من 1 إلى 37 ثم تطرح التذاكر الخاصة بالمباريات من 38 إلى 52.
وعن مراسم حفل القرعة قال، فضل إن الحفل المحدد لها يوم 12 إبريل تحت سفح الأهرامات سيبدأ بعزف النشيد الوطنى لمصر والنشيد الخاص بالخاص بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ثم كلمة رئيس الاتحاد الإفريقي ثم رئيس الاتحاد المصري وكلمة أخرى لمندوب الدولة، لافتا أن الحفل الفنى لن تزيد مدته عن 8 دقائق.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد فضل يعلن تفاصيل حفل سحب قرعة الكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.