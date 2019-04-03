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محمد فضل يعلن تفاصيل حفل سحب قرعة الكان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد فضل مدير بطولة أمم افريقيا أنه سيتم بدء طرح تذاكر مباريات البطولة خلال الفترة بين 15 إلى 20 أبريل الجاري عبر نظام إلكتروني، مضيفا أنه سيتم الطرح على مرحلتين، الأولى تخص المباريات من 1 إلى 37 ثم تطرح التذاكر الخاصة بالمباريات من 38 إلى 52.

وعن مراسم حفل القرعة قال، فضل إن الحفل المحدد لها يوم 12 إبريل تحت سفح الأهرامات سيبدأ بعزف النشيد الوطنى لمصر والنشيد الخاص بالخاص بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ثم كلمة رئيس الاتحاد الإفريقي ثم رئيس الاتحاد المصري وكلمة أخرى لمندوب الدولة، لافتا أن الحفل الفنى لن تزيد مدته عن 8 دقائق.

 

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