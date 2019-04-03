شكرا لقرائتكم خبر عن «مارد الدمام» يواصل انتصاراته والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النهضة انتصاراته، اثر فوزه أمس (الثلاثاء) على نظيره الطائي 2-0، ضمن الجولة الـ 31 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، ويعتبر هذا الفوز هو الثاني على التوالي للفريق النهضاوي بعد تخطيه عقبة الكوكب في الجولة الماضية، ويسعى النهضاويون للمنافسة على مراكز المقدمة في دوري الدرجة الأولى للمحترفين

من جهته، هنأ رئيس نادي النهضة المهندس لطفي الدوسري، كافة الجماهير النهضاوية بعد الفوز الذي حققه الفريق أمام نظيره الطائي، وقال: "سعيد بالنتيجة التي حققها الفريق النهضاوي، خصوصًا وأن فريق الطائي من الفرق القوية في دوري الدرجة الأولى، والفوز لم يأتي بسهولة، لكنه جاء بتكاتف جميع النهضاويين.

وعبر الدوسري عن شكره للمدرب واللاعبين على المجهود الرائع الذي قدموه طوال المباراة، مضيفاً: «الجميع كانوا ندًا قويا داخل الملعب، ولمست فيهم الحرص الزائد على تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير النهضاوية، أمامنا مباريات قوية ويجب أن نستعد لها جيدا، وإن شاء الله بوقفة جميع النهضاويين سوف نحقق ما نريد».